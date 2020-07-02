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還有希望！威力彩連41摃　下期頭獎金額上看13億元

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-02 22:02:31
▲威力彩連41摃，下期（7月6日）頭獎金額上看13億元。（圖／NOWnews資料照）
威力彩頭獎連41槓！威力彩今（2）晚開獎，本期頭獎仍未開出，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看13億元。

台灣彩券表示，下期（7月6日）預估銷售3.5億元，頭獎累積金額上看13億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第7高。

第109000053期的威力彩今晚開獎，開出的第一區獎號02、05、07、28、30、38，第二區為05，累積獎金總額12億8531萬2636元。

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