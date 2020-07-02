還有希望！威力彩連41摃　下期頭獎金額上看13億元

威力彩頭獎連41槓！威力彩今（2）晚開獎，本期頭獎仍未開出，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看13億元。
台灣彩券表示，下期（7月6日）預估銷售3.5億元，頭獎累積金額上看13億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第7高。
第109000053期的威力彩今晚開獎，開出的第一區獎號02、05、07、28、30、38，第二區為05，累積獎金總額12億8531萬2636元。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
【2020台北電影節】 國際新導演競賽得獎名單看這裡
網路討論度破表的存基金，點此跟上2020年最夯的投資趨勢
樂天市場桃猿內戰應援獨享球星見面會
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
享受夏日美好時光！ 親水節、花火節還有期間限定花季都在7月
熱爆了！小心細菌藏衣 這神器連醫師都喊讚
台灣5G正式啟用 各家電信業者資費方案總整理
會唱會跳還正到不行！讓人一秒陷入魅力的南韓女團排名大公開
臭臭不要來汙辱我的美！又濕又悶脫鞋真尷尬！去除腳臭方法大揭秘
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
大學指考即將登場 考前抱「佛」腳 快把握時機拜好拜滿
國安機構駐港爆移民潮 鄭文燦：歡迎港人移居台灣