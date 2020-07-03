後疫情時代「不能拔呼吸器」 商總：三倍券應要可找零

暑假來臨、政府要發三倍券刺激經濟消費，許多人躍躍欲試。為此，全國商業總會今（3）日表示，刺激消費立意良好，但不等於完全振興經濟，因為暑假過完，三倍券用完，安心旅遊補助結束後，經濟要怎麼維持下去？希望政府「不要拔掉呼吸器」，尤其後疫情時代全球消費模式改變，政府應該未雨綢繆協助業者轉型。至於三倍券，則建議應等同現金可以找零，否則造成混亂就失了美意。
商總理事長賴正鎰指出，以6月份營業額來看，國旅人數變多，復甦的行業包括風景區觀光飯店和商旅、餐飲糕餅、鰻蝦業。至於輕災行業包括小型洗衣、家具、遠洋釣漁船、魚類批發、中藥、茶、測繪業、資源回收業、航空貨物集散站等。重災行業則包括境外旅客為主以及邊境管制相關行業，如都會型觀光旅館商旅、寵物寄養、電影、會展、遊覽車、租賃車、伴手禮、大型洗衣等。
賴正鎰觀察，國境內防疫解封，雖然短期可以刺激消費，卻無法解決廠商的經營困境，不少民生相關行業即使有訂單，也面臨貨源成本上漲，銷售市場萎縮等問題，面對不少業者擔憂暑假過完、三倍券用完、安心旅遊補助結束後，報復性消費趨緩，經濟要怎麼維持下去。
他呼籲政府要提出長期的振興方案，大家才知道經濟的路要怎麼走，讓民間業者能夠提前調整經營策略，超前布署才能保持優勢，站在世界的前端。對於目前政府振興政策，他提出5大建議：
一、振興三倍券：應等同現金可找零，避免店家政策不一造成糾紛、引發民怨。賴正鎰指出，雖然與商總提出的5000元有所差距，但立意仍良善，並建議應等同現金可找零，才不失政府「好領、好用、好刺激」之美意。
二、在安全的範圍內，放寬短期商務人士對象，並積極協商：由於目前沒有任何國家將台灣列為優先開放商務通道國家，賴正鎰也呼籲政府應積極與我開放之國家或地區協商對等開放，尤其兩岸經貿依存度高達42%，企業負責人往來更具重要與急迫性，有15萬的台商滯留在台無法前往大陸。
賴正鎰指出，可以參考中韓兩國的「快速入境通道制度」，只要出具72小時內檢測證明，就可以入境中國包括重慶、上海、天津等10個省、市。讓台商能夠兼顧兩岸事業拚經濟。
三、持續推動紓困3.0：各部會比照交通部紓困3.0措施。賴正鎰指出，各部會因應疫情推出的紓困方案，補助期間為今年4至6月共三個月，期限已到。但國際疫情持續延燒，台灣邊境未完全解封，造成特定行業仍持續重創，建議各部會應比照交通部盡速推出紓困3.0方案，至少再延長3個月，避免產業還沒脫離險境就拔掉呼吸器，持續給予業者紓困補助或輔導。
四、中小企業信用保證基金貸款展延10年：多數中小企業來說，國外疫情仍持續加劇，受創企業未來幾年營運體質也需要調整，加上信保基金的申請期限只到今年9月中旬，對企業仍有壓力，建議延長中小企業信保基金還款期限至10年且減免利息，並將申請期限延長到今年年底。
五、政府編列預算發展長期振興經濟政策：新的消費模式已經產生，新經濟轉型策略至關重要，賴正鎰指出，台灣服務業產值及就業人數均超過GDP及總就業人數的6成，政府在相關資源挹注上卻遠低於製造業，民生服務業相關業者需要政府支持，建議利用AI、IoT等新興科技來強化傳統服務業升級轉型，以因應數位經濟時代來臨。
商總副理事長許舒博表示，政府紓困、經濟復甦方案雖然有在做，但看無薪假趨勢、5、6月營業額，再加上邊境管制，代表事情還沒解決。因此希望政府能規劃「質量並重」的觀光計畫，尤其政府之前說要以東南亞觀光客取代東北亞或中國大陸觀光客，但實際上光是講購物預算就差很大。另外，團客、自由行開放的程度，也會影響觀光旅館產業，目前五星級酒店經營仍有困境。
許舒博也說，政府既然有管控，就應該要有政策，逐步開放的國家，應該要考慮與我國貿易往來頻繁的，因為人員不往來、經濟起不來是一定的。他還說，現在是商業消費困境之時，搞不好8、9月就輪到外銷為主的工商業。另外，他也提到目前的振興經濟是針對受疫情影響的行業，但政府應該未雨綢繆，針對疫情後的新的長期振興方案作出計畫，因為疫情改變全世界的交易行為，喊話經濟部長王美花，政府應該提前部屬，最好能編列預算來實行。
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