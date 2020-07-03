百貨摩拳擦掌「三倍券變大加碼」　回饋27%、獲6倍超有感

振興三倍券從7月1日開始預購，百貨業者摩拳擦掌，SOGO APP會員獨享200元SOGO振興券，等於三倍指券加業者加碼回饋達16.7%。其中台北店指定業種滿額消費，最高回饋27%；遠百則推出「振興價商品」喊出超值6倍回饋；環球購物中心也推紙本振興券最高回饋15%，與五大行動支付合作，回饋21%。遠東SOGO指出，第一重搶先送針對SOGO APP 35萬的會員首先推出專案，從7/7到7/26針對SOGO APP會員大方送200元SOGO振興券，下載SOGO APP立馬得； 男女童流行服飾、男女童鞋、小家電、鍋具、寢具、玩具及藝品，單筆消費滿3000元立即折200元。第二重再回饋7/15～10/31活動期間，搭配紙本三倍券使用立刻享有16.7%回饋。第三重忠孝、復興店打出回饋達27%，以忠孝店為例，除7/7-7/13針對SOGO APP會員搶先送忠孝免振興券消費滿千抵200外，APP會員的SOGO振興券200元即享放大變300元，再加送100元餐飲券。而遠東百貨年中慶檔期開跑，遇上三倍券上路，好康也紛紛出籠。包括5折起的振興價商品、優惠大禮包、振興Coupon券等，讓消費者以1,000元使用三倍券消費，可以買到價值6,000元的商品，再搭配滿千送百回饋，等於得到超過6倍的超有感回饋。遠百指出，超級年中慶首波優惠從即日起到7月9日止，百貨服飾當日消費滿5,000元送500元，女用品、女裝、男裝、童裝單筆滿6,600元加送200元，搭配12大銀行信用卡全館單筆分6期刷滿6,000元送200元，實質回饋率高達15%；7月28日前保健器材當日單筆消費滿5,000元送500元，大家電當日單筆消費滿10,000元送1,000元，還可搭配10大銀行單筆分6期滿10,000送500元。至於環球購物中心則打出最高回饋21%，包括聯名卡回饋滿千送百：刷GMpay綁定Global Mall聯名卡，單筆消費滿3,000元即送100元電子商品禮券。紙本振興券回饋15%：Global Mall APP會員使用紙本振興三倍券消費，單日單店消費滿1,000元即贈500點，最高回饋15%還有，五大行動支付合作，回饋高達21%：強調為連鎖百貨合作家數最多，使用政府振興券綁定Pi拍錢包、LINE Pay Money、橘子支付、台灣Pay，最高可享回饋21%。另外，特力集團自7/15-7/31凡特力愛家卡APP會員，單筆實付3,000元至全台特力屋、HOLA、hoi好好生活實體門市，可兌換3,600元的特力集團購物電子券，現賺600元，還可再獲贈總價值逾25,000元的商品折扣電子券，享受指定品類滿額現折優惠，內容遍及居家必備商品及裝修服務等，可有效幫助民眾打造安全舒適的居家新生活通路業者祭出好康，品牌業者優惠放大也不斷推出，華碩為迎接畢業季及開學季換機潮，上月中於台北八德光華商圈布局街邊旗艦店，搶佔戰區商機，搶搭三倍券順風車，喊出最高可讓1000變9000。自7月3日至8月16日，於全台華碩通路購買華碩筆記型電腦/桌上型電腦指定機種，線上登錄最高送價值6,000家樂福禮券。德國馬牌輪胎也宣布加碼方案，提供最高千元禮券。消費者凡於今年整個7月活動期間購買指定尺寸輪胎，上網登錄即可獲得「加馬電子禮券」，可於7-Eleven統一便利超商、SOGO、遠東SOGO、家樂福、王品集團擇一使用，無使用效期限制，數量有限，送完為止。業者指出，購買四條指定胎15寸（含）以上，如單次購買四條15~16吋之活動商品且單筆消費滿8,000元以上，可登錄電子禮券面額新台幣600元；單次購買四條17吋(含)以上之活動商品且單筆消費滿12,000元以上，可登錄電子禮券面額新台幣1,000元，依登錄優先順序贈送，送完為止。