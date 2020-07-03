當創業者的伯樂　鄭博仁用「第一張支票」挖掘新市場

鄭博仁擁有 20 年的創業及創投經驗，是心元資本的創始人及執行合夥人，投資的團隊遍及大中華區和矽谷，他自 2013 年起續 4 年被中國大陸知名科技媒體《創業邦》獲選為 40 歲以下最優秀的早期投資人 ( Top 40 Under 40 Early Stage Investor )，除了豐富的創業與投資經驗，他也是前世界青少年網球選手。在創立心元資本之前，鄭博仁 2000 年大學畢業後就開始創業，直到 2014 年他一共創立 6 家公司，包含已在香港上市的天鴿互動、 91APP 等，大多是在行動通訊及消費領域，之後才成立心元資本，專注於超早期投資。談到心元資本的投資策略，鄭博仁強調是「第一張支票」，目標對準剛成立、尚未註冊的公司，且在投資後會一直跟到後續 A 輪、 B 輪、 C 輪，甚至是 IPO （首次公開募股），這是大部分早期基金不會做的事情，「創業者只會跟投資人說好消息，但只有壞消息才能帶來幫助。」這就是為什麼鄭博仁堅持要這麼做的原因。從一個創業者轉成投資人，鄭博仁認為這是他投資角度比別人不同的原因，因為仍保有「做產品」的熱情，希望將好的想法分享給更多使用者，因此要用自身過去創業的經驗，來幫助其他創業者走錯路。由 Google Voice 前資深工程師王翌創立的《英語流利說》，是利用 AI 幫助使用者學習英文的一套 App ，該公司已在紐約證交所上市，但在初期，鄭博仁其實並不看好它的發展。鄭博仁回憶，一開始王翌拿給出一個 App ，可以判斷使用者講的英文跟美國人的發音差多少，鄭博仁用完後直言「這我玩兩三次就不會玩了」，但是在跟王翌聊天的過程中，發現他放棄美國百萬年薪及綠卡，回中國大陸創業，靠的是一股「要讓大家學好英文」的熱情，這股熱情打動了鄭博仁，決定投資他。鄭博仁認為，學英文確實是一個巨大的市場，且行動裝置在中國大陸確實很好的學習媒介，事實也證明，英語流利說僅用了 4 年的時間上市，「最後贏的，是待夠久的人」，王翌的熱情就是最好的利子。面對瞬息萬變的大環境，鄭博仁勉勵大家對自己一定要有信心，每個人能力一定有，但要多接觸新事物，甚是可以挑戰跨領域的專業，「你永遠都可以從別人身上學到東西」，這也是他的成功之道。