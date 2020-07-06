鴻海史上最簡單最重要產品　劉揚偉開放員工預購自家口罩

鴻海董事長劉揚偉上任滿一周年，他也發出給員工的一封信，表示雖然全球新冠肺炎疫情未減，但感受到大家的努力防疫，他也回憶第一片口罩產出時是「鴻海史上最簡單也是最重要的產品」。而為了感謝員工們，鴻海也開放員工預購「鴻海牌」口罩，規劃2個月預購一次，一次2盒。今年以來爆發新冠肺炎疫情，考量自家員工健康與民眾需求，開始導入生產線，早在2月初，鴻海集團旗下富士康就公告FII（工業富聯）導入口罩生產線，不僅將最大限度滿足集團員工防疫需求，還將視情況積極對外支援輸出，為當前疫情防控工作提供有力支撐。而2020年已過一半，同時也是劉揚偉從創辦人郭台銘手中接下董事長滿一年，為此，他發給員工一封信，信中感謝同仁們的辛苦，尤其他感受到這半年來是集團成立45年以來第一次這麼緊密地串聯在一起。因為新冠肺炎，在農曆大年初三，許多人還在過春節假期時，但鴻海已經超前佈署，至7月1日總共開了106場關於防疫的會議。劉揚偉回憶龍華廠第一片口罩於2月5號凌晨4點41分產出時的感動，因為那是鴻海史上最簡單的產品，卻也是最重要的一款產品，不但適時補上集團防疫所需，也為大眾的抗疫盡了份心力，更鼓舞了集團士氣。他也看到許多同仁主動走進醫療機構、社區關懷中心提供物資與設備。面對防疫，國際市場也有著重大挑戰，鴻海也從勞力密集變成腦力密集準備聰明進化。因此開始了F3.0轉型升級的目標，並設立了鴻海研究院提供集團前瞻技術研究；訂定了電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等「3+3」的驅動成長戰略，並且已經與裕隆華創合作電動車、與凌華科技合作機器人等，希望迎接市場新局時，能夠有更新、更大的動能。而為了感謝員工，鴻海同時也在上周宣布，開放員工預購自家口罩。自今（6）日上午9時起開放登記，每2個月開放登記一次，每次限購2盒（一盒50片）。