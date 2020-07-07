忘了密碼、沒帶卡免驚！KOKO數位銀行　靠刷臉就能轉帳

新冠肺炎疫情大大影響了民眾出門意願，導致前往銀行臨櫃辦理金融業務的人潮銳減，許多人改為透過網路完成轉帳等金融服務，改變原有的使用習慣與觀念，數位帳戶開戶數亦因而大幅增加。如今數位經濟當道，原本就是手機不離身的年輕族群，使用的比例最高、最頻繁，因此銀行業在推出數位銀行時，能否迎合年輕族群的使用習慣來設計，是消費者接受度的關鍵。





以國泰世華所推出的KOKO數位銀行為例，整體介面設計以直覺、即時、簡單、有趣為主體，更以KOKO APP整合所有的功能，包含傳統開戶、辦卡、借貸、保險等所有金融服務，均可透過手機，一指就能線上完成，甚至年輕朋友最喜歡的聊天功能，以及群組裡發紅包、拆帳等功能一應俱全，使用起來容易又方便。





KOKO為什麼這麼受到年輕族群的歡迎？畢業後開始上班才兩年的小昱表示，超喜歡手機提款及轉帳功能，一開始帶著KOKO COMBO icash聯名卡到ATM設定啟用後，後來出門不帶卡片也沒關係，綁定Apple Pay可以直接刷卡，或者只要打開APP，在手機上輸入提款金額，到國泰世華的ATM掃描就能領到現金！跟朋友出去聚餐，也只要打開APP，不必輸入密碼，刷臉就能把錢轉到對方戶頭，像他這種有點迷糊的個性，這樣的功能實在方便又安全！而且國泰世華採用FIDO國際級標準規格，提升KOKO APP的數位安全性，使用更安心。



▲出門忘記帶提款卡免驚！KOKO APP讓你用手機就能領錢。（圖／資料照片）

還在念大學的妮妮喜愛血拚，尤其疫情之後不敢出門逛街，更依賴網路購物了，但還沒有能力辦信用卡的她，只好常常靠轉帳付款，所以當她看到KOKO提供每個月50次轉帳免手續費，這麼給力的好康優惠時，二話不說就申請KOKO數位帳戶了！她覺得KOKO APP的使用方式跟平時常用的社交軟體很像，很好上手，還可以自己更換喜歡的APP圖示，圖案都超可愛，少女心大噴發！自動記帳的功能，也能幫助她好好規劃財務，知道哪些是不必要的開銷，好提醒自己「再亂買就剁手手！」





這麼便利好用的數位銀行，難怪有越來越多年輕族群都想申請加入，甚至不少父母親也想幫孩子設立一個KOKO數位帳戶。事實上自4月起，KOKO已開放持有國民身分證 12 歲以上未成年人，可全程於線上申請 KOKO 數位帳戶，懂得記帳理財，培養正確的金錢觀念，越年輕開始越好！











本文係由國泰世華KOKO數位銀行邀稿



謹慎理財 信用無價



信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為 6.75% ~ 15% ( 依本行信用評分制度定期評估，循環利息之基準日為104年9月1日 )預借現金手續費：預借現金金額乘以 3% 加上新臺幣 150 元或美元 5 元，其他相關費用係依本行網站公告



