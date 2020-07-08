這次 由我主宰！數位銀行APP「這個功能」年輕族群激推

六月初隨著疫情趨緩而逐步解封，大家的社交娛樂生活也逐漸恢復正常，憋了好久沒見面的老朋友們，當然要趕緊約一約，出來吃飯唱歌！不過，許多人一定遇過這樣的情況：酒足飯飽要結帳算錢時，一堆人拿出來的只有大鈔，沒得找零；也有人錢帶不夠，只好幫忙先墊，萬一剛好有不那麼熟的朋友，當面討錢超尷尬；不然就是所謂的「刷卡換現金」，付帳的人結果拿到一大堆銅板零錢，錢包裝的都快變形了！續攤唱KTV也是，每次唱到一半，就有人喊著先走一步趕赴別攤，留下其他人結帳時分攤人頭費用，大家都感到有點困擾。



▲國泰世華銀行推出數位帳戶，以KOKO APP作為各項功能的整合平台。不僅可以直接透過手機轉帳、投保、理財，更結合了社群功能。（圖／資料照片）

隨著網路的普及，與手機功能的不斷進化，讓現代人幾乎人手一機，而且機不離身。尤其是在網路世界長大的年輕族群，無論購物、交友聊天、視聽娛樂等，全都透過手機，最好連支付理財轉帳，都可以透過手機解決，不必到處找銀行提款機！國泰世華所推出的數位銀行品牌KOKO，就是鎖定現代年輕族群事事依賴手機的特性，以KOKO APP作為各項功能的整合平台。不僅是數位帳戶，可以直接透過手機提款、轉帳、繳費、保險、貸款，更結合了社群功能，就像平常用的社群通訊軟體一樣，不論是面對面時透過手機QR code掃描，或是直接輸入KOKO ID，就能輕鬆簡單建立好友清單，還可以透過KOChat即時通訊功能，與朋友聊天、轉帳用發紅包的方式，以及查找雙方轉帳資訊。





其中KOKO APP最受到年輕族群激推的，就是超神的「好友拆帳」，網友小萱就大推這項功能：「中午跟朋友出去吃飯，結帳時只要一個人先付錢，再打開KOKO APP，選擇朋友輸入總金額後，就會自動計算每個人要付多少錢，而且一次發通知給所有人，大家立刻透過手機轉帳，誰還沒繳都一清二楚，不怕有人裝傻！（笑）」



▲KOKO APP好友拆帳功能，只要點選朋友輸入總金額，APP就會自動拆帳結算，並發送給所有人，不必一一輸入帳號，還能追蹤轉帳紀錄，受到許多年輕族群的喜愛。（圖／資料照片）

另外也有不少爸媽，替還在念書的孩子們申辦KOKO數位帳戶。孩子剛高中畢業的秀秀姐也表示，不必擔心孩子出門帶太多現金危險，還可以透過APP自動記帳功能，清楚了解消費、轉帳紀錄，讓孩子從小就學會自我管理、對財務負責。她說：「孩子就是未來，當然要用未來的方式，來培養孩子的理財習慣！」

















本文係由國泰世華KOKO數位銀行邀稿





謹慎理財 信用無價



信用卡暨預借現金之各級別循環信用年利率為 6.75% ~ 15% ( 依本行信用評分制度定期評估，循環利息之基準日為104年9月1日 )預借現金手續費：預借現金金額乘以 3% 加上新臺幣 150 元或美元 5 元，其他相關費用係依本行網站公告



