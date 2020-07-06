搶「梭哈」三倍券商機　百貨推實體券滿3千送1千回饋33%

政府發放三倍券，零售通路動起來搶商機！各大百貨也趁著年中慶前後檔期綁定三倍券促銷推優惠。像是新光三越喊出史上最優，以實體券「梭哈」消費，單筆滿3000元就送1000元電子抵用券，回饋高達33%。SOGO APP也推出會員先獨享200元SOGO振興券，等於三倍指券加業者加碼回饋達16.7%。新光三越卡利high自7月9日起跑直到20日，持12大指定銀行信用卡，門檻下殺到3000元，全館刷3000送300、名品單櫃滿萬送500，可累刷回饋，當日單店單卡最高回饋10萬，聰明的消費者如果有辦法，甚至可以每天都回饋。此外，搭上三倍券列車，新光三越15日再加碼兩重回饋，包括第一重：12大銀行單筆刷3000元送200、聯名卡單筆刷3000元送300元（全台限量）。第二重：7月15日起至19日加碼推出以實體券消費，單筆滿3000再送1000電子抵用券，回饋高達33%。同時APP更是自15日開始推出30個品項、共數千個商品的「三倍券隱藏版」折扣，強調品項是「傳統電商辦不到的折扣」。新光三越指出，今年第一季確實受到疫情影響，但5月份母親節檔期人潮與買氣就開始回流，6月份更是明顯，至於此次檔期搭上三倍券效應能否彌補上半年業績缺口，業者則是認為很有機會。業者強調，去年該檔期是36天，買5000送500，但今年每個檔期都在隨時調整，今年先推12天，且滿千送百門檻降到買3000送300，記者會更是請來各廠商與銀行高層現身，也顯示大家的信心，希望把消費市場炒熱起來。另外，像是這次的實體券消費，單筆滿3000就送1000電子抵用券，其中1000元是5張200元，就是希望民眾大小消費都在全台分館使用，搶占全客層、全業種商機，雖然是限量的，但也不排除未來再加碼，強調將不斷提案滿足消費者們。除了新光三越搶三倍券商機，SOGO APP會員也獨享200元SOGO振興券，等於三倍指券加業者加碼回饋達16.7%，其中台北店指定業種滿額消費，最高回饋27%。而遠百則推出「振興價商品」喊出超值6倍回饋；環球購物中心也推紙本振興券最高回饋15%，與五大行動支付合作，回饋21%。微風party time也於7月15日登場，15日至19日到指定櫃位除扣抵會員點數66點即可兌換餐點一份外，15日至26日使用1000元紙本振興三倍券，即可兌100元酬賓券，使用2000元可換200元酬賓券，以此類推，單筆交易使用無上限！ (珠寶手錶專櫃數不配合)，另外還有多家專櫃所祭出五折優惠或是櫃內的振興券再加碼享折扣等活動。