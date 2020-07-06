紙本三倍券預購踴躍　經濟部加開7月8日至12日預購時段

▲經濟部加開紙本預購券預購時段（圖／翻攝自經濟部臉書）

行政院推出的振興三倍券，自7月1日開賣後，以紙本實體券預購數最多，經濟部於今（6）日傍晚時宣布，加開新一輪紙本預購時段，7月8日至7月12日仍可在官網上及超商事務機預購，領券時間為7月22日至7月31日；另外在7月15日郵局開賣紙本券時，將採取身分證單雙號分流領券，一人五份為限。經濟部長王美花表示，第一波紙本預購即將在明日截止，第二波則訂於8月1日到8月7日預購，但由於紙本三倍券預約踴躍，因此經濟部於今日下午拍板再增加新一輪預購時段，時間從7月8日至7月12日，領券則從7月22日到7月31日止。王美花進一步表示，如果沒有預購的消費者也可在15日起直接到郵局購買紙本券，郵局將會比照口罩實名制，以身分證末一碼的單雙號作為分流依據，單號在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六單雙號都能買，以紓緩排隊人潮，且全台逾1200間郵局將在18日、25日從上午9時至下午5時受理三倍券購買業務，不過延長營業時間只接受辦理三倍券業務，不受理郵政與儲蓄業務。王美花提醒赴郵局臨櫃購買的民眾，每人每次最高持5張健保卡購買紙本券，但其中1張必須是本人，只要購買者的身分符合規定，其他4張健保卡，其身分證字號尾數是單雙數均可。中華郵政總經理江瑞堂補充說明，民眾可以在郵局留下健保卡與現金，並領取號碼牌，由郵局人員協助處理，等到約定的時間，憑號碼牌回到現場，即可領回健保卡及紙本三倍券。