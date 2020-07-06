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還有機會中獎！威力彩連42摃　下期頭獎金額衝到14.6億元

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-06 22:03:10
▲威力彩已連42摃，下期（7月9日）頭獎獎金上看14.6億元。（圖／NOWnews資料照）
威力彩頭獎又摃龜！威力彩今（6）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連42槓，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看14.6億元。

台灣彩券表示，下期（7月9日）預估銷售4.5億元，頭獎累積金額上看14.6億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第6高，第三屆以來第10高。

第109000054期的威力彩開出的第一區獎號15、24、30、31、32、35，第二區為08，累積獎金總額14億2289萬5570元。

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