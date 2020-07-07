台股早盤站上12200點　創30年新高後瞬間拉回

美股收高，其中那斯達克與費半指數收盤均創下歷史新高，再加上台積電ADR大漲5.6%，都帶動今（7）日台股開盤漲60.09點，以12176.79點開出，沒多久來到12249點，站上12200點，創下30年來新高，但沒多久拉回到平盤附近。台積電、聯發科今日早盤也紅通通漲1到2%。美股6日全面收紅，其中道瓊指數上漲459.67點，或1.78%，收26,287.03點；標普500指數上漲49.71點，或1.59%，收3,179.72點；那斯達克指數上漲226.02點，或2.21%，收10,433.65點；費城半導體指數上漲53.20點，或2.67%，收2,046.81點。台積電ADR也大漲5.6%，收在歷史高點61.88美元。受到美股激勵，台股早盤大漲逾130點，突破今年1月3日高點12197點，並站上12200點大關，早盤最高來到12249點，創下30年來新高，但沒多久就拉回。而權值股台積電早盤漲逾2%，來到346元；鴻海漲1.27%，來到87.5元；股王大立光漲0.57%，來到4440元。只是，早上高點曇花一現，鴻海與大立光漲勢縮小，由紅翻黑，台積電、聯發科、友達、聯電、國巨仍強勢，漲幅1到3%。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期資金充沛，支撐台股走勢趨堅，儘管有二次疫情、美中貿易摩擦等風險干擾市場，但受惠於新供應鏈的崛起以及各國貨幣與財政政策等推升，台股表現搶眼。