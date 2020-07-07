新生技股王！合一攻漲停394.5元　韓國瑜也有投資

生技股合一登上生技新股王後，今（7）日股價再攻漲停394.5元，市值來到1392億，成為唯一市值破千億的生技股，若與今年低點3月19日收盤20.3元相較，不到4個月股價漲幅逾18倍，更帶動上櫃生技股今日也上漲1.86%，指數來到191.59點，為2015年12月以來4年半新高。而據了解，包括富邦集團蔡明忠、蔡明興兩兄弟及前高雄市長韓國瑜也都有投資合一，身價也因此大漲。隨著台股今日開高走低之下，上市及上櫃生技指數表現不同調，上市生技指數下跌1.46%來到74.49點，上櫃生技指數則上漲1.86%，指數來到191.59點，續創波段新高點，為2015年12月以來4年半新高，而就生技類股表現來看，包括防疫相關額溫槍、檢測、疫苗等類股尾盤拉回，新藥族群走勢強，包括合一、中天、杏國 、藥華藥、生華科、順藥、逸達等個股都漲停，其中合一更漲停鎖死在394.5元，並連續2天股價贏過精華，穩坐生技股王寶座。其實，合一今年第2季以來就頻傳利多，4月中宣布完成臨床一期的異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825，以5.3億美元授權給歐洲大廠LEO製藥，寫下台灣新藥史上最大的授權案新紀錄，還獲得MSCI列入新成分股。6月再宣布糖尿病慢性傷口潰瘍新藥ON101解盲成功，激勵合一股價再飆漲，股價也從今年低點3月19日收盤價20.3元一路飆漲至今日收盤價394.5元，股價漲幅1843.34%。而合一股價飆漲，最開心的就是董監事及大股東，根據合一年報，富邦集團蔡明忠及蔡明興兄弟共持有3.55萬張，以去年12月31日合一股價收在29.4元來看，當時蔡家兄弟擁有合一的市值僅10.4億元，今日合一股價來到394.5元，帳面市值已衝上約140億元，潛在利益近130億元。此外，據了解，今年6月被罷免卸任的前高雄市長韓國瑜也持有100張合一，從他6月12日卸任至今，合一股價從172.5元漲到今日最高394.5元，短短不到1個月時間，股價漲幅超過1倍，韓國瑜的資產也因此增加2220萬元。