由他牽線　紙風車拿到高雄銀5千萬貸款度祝融危機

紙風車劇團位於新北市八里區的道具布景廠房今（2020）年6月6日凌晨遭祝融肆虐，估算損失5千萬跑不掉，雖然外界透過不同管道希望給劇團協助，但執行長李永豐決定靠自己力量，因此在文化部長李永得牽線下，最後由高雄銀行提供5000萬元中長期周轉金貸款，年息1%，協助紙風車度過祝融危機。由於沒有抵押品，李永豐在簽約現場還表示他以債權人抵押「我有背書」，強調絕不會倒債。紙風車劇團致力推廣兒童藝術，改善城鄉差距，走遍全台各鄉鎮紮根兒童藝術文化工程，使偏鄉兒童也能欣賞到世界級的演出，不過，紙風車劇團執行長李永豐表示，疫情加上大火，紙風車處境雪上加霜，政府有將藝文產業納入相關振興方案，也有減免貸款利息的協助，問題在於沒有銀行願意在沒有不動產的狀況下貸款給劇團，所幸有文化部長李永得牽線，能讓紙風車沒有後顧之憂，專心表演。李永得透露，紙風車劇團八里道具布景工廠6月6日清晨發生大火，他也很震驚，但在當天就接到高雄銀行董事長朱潤逢的簡訊表示，紙風車對社會貢獻良多，也曾贊助過紙風車，紙風車若有需求幫忙，高雄銀行願意提供貸款，加上紙風車這次希望靠自己力量站起來不募款，因此把簡訊給李永豐看，雙方開始洽談。朱潤逢表示，自己也是在偏鄉長大的小孩，加上之前在台灣企銀擔任董事長期間，台灣企銀也曾贊助過紙風車劇團，他也看過紙風車的劇，印象中劇團為兒童藝術推廣不遺餘力，透過藝術縮短城鄉差距，高雄銀行也希望可以盡一點社會公益責任，尤其文化是國家的靈魂，因此提供中長期周轉金，協助紙風車度難關。李永豐則透露紙風車火災發生時，網路上還有酸民留言指稱紙風車是想拿保險金等，他聽到這很悲傷，因為人們還是並不了解一個劇團要演出需要多少努力，其實紙風車大火後，紙風車本身的小額捐款已有逾1000萬元，若再設立專戶捐款可能會上億，但後來他們思考決定不設專款帳戶，覺得其他公益團體捐款也在減少，不是紙風車不需要錢，只是人要有同理心，台灣最美的地方就是大家會互相幫忙，政府、民間給紙風車很多幫助，紙風車要用自己的力量回饋社會，希望靠自己賺錢，養活自己。