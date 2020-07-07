銀行挺企業接軌RE100　綠電融資首度結合民間電力交易

國內首宗結合民間電力交易的綠電融資，由永豐銀搶頭香。永豐銀行資深副總經理歐陽子能今（7）日表示，《電業法》第一階段修法後，綠電成為可交易的商品，即買家不再只有台電，若以政府今年國內太陽光電廠總裝置容量目標要衝6.5GW（百萬瓩）、現在4.5GW估算，今年綠電融資市場至少千億，而為促進自由化發展並提升市場效率，永豐銀也首度攜手創能及銷售平台業者，創新融資架構以擴大建置太陽能電廠，也為企業打造穩定的潔能來源、接軌國際，開啟綠色生態圈全新時代。歐陽子能指出，過往民間太陽能電力業者必須與台電簽訂躉售合約、具備穩定還款能力後，銀行才願意融資，導致一般企業若有綠電需求，僅能向以自有資金建置電廠的業者購買，造成來源有限、需求更難以被滿足。永豐與創能及售電平台業者合作，讓綠電可以加速建置並直接銷售至終端用戶，帶動供給增加，加上需求持續揚升，形成正向循環，促進市場自由化。同時，歐陽子能表示，用電企業直接使用綠電可接軌RE100，進一步打入國際大廠供應鏈。全球超過240個企業加入RE100倡議，涵蓋科技、民生、金融及百貨產業，包括NIKE、Google及Apple等，除承諾100%使用綠電外，部分企業例如Apple更自主規範旗下供應鏈廠商應同步使用綠電。而隨台灣綠電市場擴大，廠商逐步導入後亦有助爭取指標性客戶與訂單。「RE100」由The Climate Group（氣候組織）與Carbon Disclosure Project（CDP；碳揭露計畫）主導的全球再生能源倡議，加入的企業必須承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，包括Apple、Google、Facebook等皆已透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證或簽訂綠電購售合約等方式邁向目標。永豐銀行首度結合民間電力交易、輔以融資服務加速創能，與睿禾控股成功設計出專屬綠電交易專案融資的融資架構，融資金額9.5億元，也是全台首宗綠電交易融資專案。該案由永豐銀融資給睿禾控股到南港輪胎新竹廠的屋頂建置太陽能電廠，並透過瓦特先生售電給位在南港的世界明珠建案，未來進駐世界明珠的國際品牌所買的綠電可達到RE100的標準。永豐銀行統計，至今年6月底，融資合作太陽能電廠約4200座、總發電量逾1.25GW，融資餘額較去年底增加28%。歐陽子能表示，今年獲金管會頒發「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業特別獎及再生能源產業特別獎三大殊榮；同時簽署「赤道原則」成為全球第102家赤道銀行，致力打造綠色生態圈、迎接綠電新紀元。