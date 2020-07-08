賴清德訪研華科技　業者提2大建言推產研國家隊

▲賴清德今天參訪工業電腦大廠研華科技，並在研華科技公司內以研華科技產品拼成的世界地圖前合影留念。（圖／記者李春台攝, 2020.07.08）

副總統賴清德今(8)日下午前往桃園參訪工業電腦大廠研華科技，董事長劉克振座談時提出2大建言，建議政府應推動「先進智慧醫療特區」及「工業物聯網產研聯盟（國家隊）」，賴清德對此表示，會邀請相關人士討論具體做法。賴清德今天參訪研華科技，由董事長劉克振、執行董事何春盛、綜合經營管理總經理陳清熙等親自接待，除了向賴副總統介紹物聯網在產業上的各項應用，劉克振指出，推動「先進智慧醫療特區」，提供國內醫界、醫學界及科技界共同實驗場域，對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系十分關鍵；其中，以陽明交大在桃園A19新校地為例，目前也已朝此規劃。另外，劉克振認為，工業物聯網是台灣未來十分可能成功的產業，建議政府促成「工業物聯網產研聯盟」，整合物聯網平台的標準化及共享機制，以指定場域，如金屬製造場域、環保場域、公共設施場域等進行落地驗證。賴清德表示，這是他擔任副總統後，物聯網學習之旅的第一站，研華科技的工業電腦全球市占率最高，也是物聯網智能系統及嵌入式平台產業的領頭羊，今天的參訪讓他覺得「百聞不如一見」，不管是智慧建築、智慧城市、智慧物流、智慧醫療，甚至智慧製造的戰情室，其實都遠超過他的想像。對於劉所提出的2項建言，賴清德表示，全台有130萬家中小企業，8成是5人以下的公司，缺乏研發能力，轉型升級恐怕非常困難，但若能促成「工業物聯網產研聯盟」，整合物聯網平台及共享機制，推動場域發展進行落地驗證，相信能幫助中小企業轉型升級。至於設立「先進智慧醫療特區」一事，賴清德說，自己擔任過立法委員、市長及行政院長，自詡是政府與產業界或社會的橋梁，對於研華公司相關建議，他允諾會邀請立委、地方政府及相關部會「喝咖啡」，討論出具體做法的輪廓。