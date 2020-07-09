威力彩衝14.6億元　這地方開出最多10億級以上頭獎　

連續42期頭獎摃龜的威力彩，今（9）日晚間將再度開獎，頭獎上看14.6億元，若1注獨得，將是今年最高單注獎金，對年收入100萬的受薪階級而言，14.6億元相當於1460年不吃不喝才能存下的鉅額財富，而且根據台灣彩券公司統計，在全國22個縣市中，共有11個縣市開出過10億級的單注高額頭獎，其中以台中市開出3注最為幸運，彰化縣、台南市、高雄市則各開出2注。威力彩自今年2月10日1注獨得4億6568萬5994元頭獎後，至今頭獎已連續42期摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎13億2997萬8641元起跳，而且根據目前銷售金額估算，頭獎已有13億8056萬1237元，台灣彩券公司預估這期銷售金額4.5億元，頭獎有望衝上14.6億元，若1注獨得，不僅是今年最高單注獎金，也是第4屆以來第6高、第3屆以來第10高。此外，根據台灣彩券公司統計，威力彩自2008年上市至今，僅有共有16位抱走超過10億元以上的頭獎獎金，而且在全國22個縣市中，共有11個縣市開出過10億級的單注高額頭獎，其中以台中市開出3注最為幸運，彰化縣、台南市、高雄市則各開出2注。至於怎樣可以提高中獎率？台灣彩券公司建議民眾不妨採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」用包號的方式將1到8號8個號碼全包，除了可以避免因未對中第二區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。