製造、會展業紓困　王美花：第三季上路

經濟部長王美花表示，因應新冠肺炎疫情，經濟部正規畫追加紓困特別預算，對象則鎖定製造業及會展業，以營業額受疫情影響衰退幅度達50%的廠商為主，規畫第3季上路。
王美花指出，不少製造業廠商仍然擔心下半年的接單情形，因此經濟部在端午連假期間與紡織、工具機、扣件、機械、手工具、航太與汽車零組件等業者座談，了解意見與下半年看法。
王美花表示，此次追加的特別預算規模約新台幣2000億元，紓困對象鎖定營業額衰退達五成的製造及會展業，預算規畫與執行以第三季為主。
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