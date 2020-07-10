機車課徵17%貨物稅惹議　業者、民眾盼立法調整

▲柯俊斌提到，現行貨物稅徵收中，汽車為大宗，約為668億，機車約為47億5千萬，電動車則因免稅短少約4億8900百萬，加上機車汰舊換新貨物稅減徵4000元，少掉14億7900萬，實際剩下29億多的稅收。（圖/公關照片）

你家的機車是奢侈品？近期關於「貨物稅」的議題討論的沸沸揚揚，讓許多民眾現在才知道，原來多數人每天仰賴的交通工具「燃油機車」，售價中竟然含有高達17％的貨物稅，意味著買一台價值5萬元的燃油機車，業者就須代徵近1萬的稅金給政府，引發不少民眾不滿。對於政府以「免徵貨物稅」恐影響地方財政，又以現行汰舊換新補助延長五年來換算，徵收貨物稅對民眾的負擔不大，車輛同業公會主委柯俊斌直言，「這個迷思在於，對於有汰舊換新的民眾而言確實影響不大，但對於新購車的民眾來說還是要負擔貨物稅」，柯俊斌提到，以數據來看，汰舊換新的比例其實只會越來越少，106年時約有一百萬人，到107年約有85萬，到108年則是因政策因素，微幅上漲到90萬，但今年恐約僅有50%的民眾有相關需求。引述國立政治大學財政學系陳國樑教授及研究生伍大開評論，指機車貨物稅有其「不公」與「不義」的隱憂，柯俊斌提到，現在一般購買機車的消費者多為中低所得者，若對其用課徵高額貨物稅，實屬不公，若以政府一昧以碳排放量作為衡量的基礎，其實從一期到七期的燃油車，已經減少95%的排放，現行空氣中的PM2.5，機車僅佔4%，且以二行程為大宗，七期燃油車相對環保許多。因此，對於政府仍以燃油車是「移動污染源」作為應付貨物稅的依據，明顯不合時宜。此外，對於有立委提出「免徵」或「分級（排氣量）」來作為調整貨物稅的依據，柯俊斌則樂見立法部門用排氣量決定，但他強調，機車的使用者大部分都是所得相對較低的民眾，若是針對「高價位」或是「顯要性」產品課徵貨物稅，因其有能力購買及負擔，或許也才相對合理。至於有部分網友質疑，「即便調降或免徵貨物稅，機車的售價也未必調整」，柯俊斌表示，三大車廠（光陽、三陽、山葉）與會後，皆欣然樂見若政府調降或免徵貨物稅，自然反應在車價上。目前貨物稅屬於代徵性質，車價上漲，主要的原因還是來自於法規的限制，如加裝的科技輔助裝置等延伸出的成本。柯俊斌分析，現行的電動機車是免徵貨物稅，但燃油機車仍須負擔4成，但以銷售面來看，今年1至6月燃油車仍超過9成，若財政部單以「貨物稅課徵除涉及環保，又是地方財源之一，須和能源稅開徵一同審慎研議」為由，單方面以「延長」舊換新補助，確實有失公允且不合時宜。柯俊斌表示，從企業的角度，業者有責任將消費者、經銷商、產業的意見彙整反應給政府，對於稅金的徵收應該要合理，也盼政府能聆聽各界的聲音。