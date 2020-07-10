張忠謀退休25個月獲最棒生日禮　台積電股價成長逾52%

台積電（2330）今日在台股走弱的大盤局勢下，再度大漲，不僅盤中股價一度衝上353元再度刷新歷史新高紀錄，市值更正式突破新台幣9兆元。由於創辦人張忠謀今日正值90歲大壽，這也被市場視為是送給張忠謀最好的生日禮物。張忠謀於2018年6月4日台積電股東會後宣布退休，交棒予董事長劉德音與總裁魏哲家，迄今已經25個月了。股價也由張忠謀退休當天的229.08元，不斷創下歷史新高，來到了今日收盤的348.5元。計算起來，張忠謀退休這25個月以來，台積電在現任經營團隊的努力下，股價成長了52.13%。這也讓人想起6月9日台積電股東會中，有小股東在現場直言：「過去就是因為仰慕張忠謀名氣，才買台積電股票、參加股東會。」劉德音則是回答：「我也是因為張忠謀才加入台積電的。」魏哲家在6月的股東會中表示，2019年台積電在專業積體電路製造服務領域佔有率達52%，高於2018的51%。而2020年第一季先進製程銷售金額佔整體的54.5%、毛利率51.8%，預估第二季營收將落在3030億至3120億元之間，毛利率則落在50~52%之間。今日台積電公布6月份營收，達1208.78億元，一舉創下歷史新高紀錄。台積電第2季營收3106.99億元，表現符合預期，順利達成原訂3030億至3120億元目標，較第1季略增0.32%。其實，撇開今天剛好是張忠謀生日不談，近期以來台積電股價節節走高，除了基本面看好外，與今年全球爆發新冠肺炎疫情也息息相關。今年從2月開始，疫情就重創全球經濟，世界各國紛紛關閉國界，使得全球經濟交流受限。在此同時，全球無不透過網路延續經濟命脈；此時科技業便成為了受惠最大的成長族群。目前台積電的前五大客戶，包括蘋果、輝達等股價及市值持續創新高，去年開始的中美貿易戰與華為事件帶來的訂單轉換效應，以及英特爾、三星因技術能力不敵台積電，陸續敗下陣來，都在在顯示台積電目前的霸主地位。隨著台灣疫情趨緩，全球各國都積極振興經濟，美國、歐盟的QE動作不斷，也使得台灣熱錢不斷湧入。雖說6月份外資逢高賣超台股，但在全球經濟重挫的同時，僅有台灣維持了相對強勢的成長動能，也使得外資重新聚焦台股。就拿最近來說，外資搶進的標的除台積電外，聯發科、矽力、譜瑞等半導體股都成了外資的標的，到今天為止外資買超台積電已連續八個交易日，逾八萬張之譜。隨著中美之間的情勢愈見緊張，全球5G陸續開台、高效能運算需求增溫、再加上全球陸續爆發第二波疫情，可以預期的是，未來全球大客戶對台積電的仰賴將持續升高、增添營運動能。