宅經濟發燒　便利超商Q1營收首度超越百貨業

經濟部統計處日前公布第一季綜合商品零售業營業額概況，資料顯示便利商店第一季營業額達847億元，創歷年同季新高，年增5.0%，是少數未受疫情衝擊的零售業，甚至超越營收占比向來居首的百貨公司，成為今年台灣綜合商品零售業的首要類型。便利商店營業額屢創新高，至去年底成長至1萬1465家，全年營收3316億元，創歷年新高。經濟部分析，在綜合商品零售業中，便利商店雖單店營業面積相對小，不過販售商品種類繁多、提供便捷民生服務，加上近年持續改裝新型態門市，推出複合店型，強化鮮食、現磨咖啡及現調茶飲等商品，又提供代收包裹等各式服務，以增加來客數及顧客黏著度。今年零售業受到新冠肺炎疫情影響，109年第1季整體零售業營業額年減0.6%，僅有便利商店逆勢成長，營業額達847億元，創歷年同季新高，年增5.0%，是少數未受疫情衝擊的零售業，佔比由108年的26.1%升至27.3%，躍升為第1，成為綜合商品零售業之首要類型；營收占比向來居首的百貨公司，則由108年的27.9%降至23.6%，落居第2，營業額793億元。此外，為避免外出及減少餐廳用餐，民眾部分消費管道轉移至網路，因此109年第1季便利商店透過網路銷售的營業額大幅成長25.0%，高於實體通路的增幅4.7%，網路銷售占營收比重亦由0.9%升至1.1%。從口罩到三倍券預購，多數民眾選擇透過便利商店，就是看在其方便特性，能夠快速取得、就近購買，同時也會限量推出加碼優惠吸引消費者；根據資料顯示，我國便利商店密集度僅次於南韓，2019年台灣平均每2058人有1間便利商店，預計下半年營收將會持續成長。