連43摃！威力彩頭獎衝16.2億　這號碼最旺開過244次

已連續43期頭獎摃龜的威力彩，今（13）日晚間將再度開獎，頭獎上看16.2億元，若1注獨得，不僅是今年單注最高獎金，也是第4屆以來第5高、第3屆以來第6高。至於什麼號碼最易中？根據台灣彩券公司統計，自2008年威力彩上市以來，第一區號碼以「24」最旺，累計開過244次，第二區號碼則以「5」開過最多次，共開出177次。威力彩自今（2020）年2月10日1注獨得4億6568萬5994元頭獎後，至今頭獎已連續43期摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎14億7090萬1583元起跳，依目前銷售金額估算，頭獎累計已破15億元，來到15億3364萬2377元，台灣彩券公司預估這期銷售金額將衝上5億元，頭獎有望進一步上看16.2億元。由於威力彩自2008年1月上市以來，累計超過10億元以上才開出頭獎只發生過19次，創造出25名幸運兒，其中僅16位抱走超過10億元的頭獎獎金，因此，如果今日威力彩頭獎1人獨得，不僅將是今年最高單注獎金、也是第4屆2014年以來第5高，第3屆以來第6高，更將是威力彩第17位10億等級大富翁。至於什麼號碼最易中？根據台灣彩券公司統計，自2008年威力彩上市以來，第一區中獎號碼以「24」開出最多次，共開了244次，再來則是「4」，開過 226次；第二區則以「5」開過177次最多，再來是「2」開過176次。而威力彩第一區最冷門號碼則是「9」，僅開過 167次，第二區最冷門號碼則為「1」，也只開過155次。台灣彩券公司也建議民眾，不妨採用第二區包牌的方式，即花800元將「第2區」用包號的方式將1到8號8個號碼全包，除了可以避免因未對中第二區獎號與頭獎擦身而過外，若幸運對中頭獎，還可以同時抱走7注貳獎。