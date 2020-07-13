證實捷克廠區3員工確診　鴻海：不影響歐洲廠區運作

鴻海集團旗下富士康在歐洲捷克廠區今（13）日傳出有員工新冠肺炎確診，目前正在隔離治療中；鴻海稍早發聲明證實，在歐洲捷克庫特納霍拉（Kutná Hora）廠區有3名員工收到新冠肺炎確診通知，目前正隔離治療中。鴻海稱目前已提供員工一切必要協助，盼同仁能早日恢復健康，此事並不會影響集團其他廠區運作。鴻海指出，防疫標準作業程序與當地CDC規範，園區內已於第一時間完成全面消毒殺菌工作，也確認相關密切接觸者狀況並予以隔離。同時，鴻海集團也持續加強落實員工同仁戴口罩、勤洗手、輪班分流等措施，也對所有捷克員工說明，開展心理輔導和進一步的防疫教育。鴻海表示，目前歐洲相關廠區都在當地政府許可下維持正常運作，此事不會影響集團其他廠區，對整體營運影響極低。另外鴻海今也宣布，秉持一直以來「取之於社會、用之於社會」的理念，捐出自產醫療口罩12萬片給予全台10個社福團體，包括家扶基金會、罕見疾病基金會、原發性肺動脈高壓病友聯誼會、台灣泡泡龍病友協會、台灣龐貝氏症協會、尼曼匹克症病友聯誼會、紫質症病友聯誼會、淋巴血管平滑肌肉增生症（LAM）病友會、永齡慈善基金會與台灣優質生命協會，來幫助經濟弱勢族群、罕病家庭及獨居長者。鴻海強調，在持續配合政府徵收口罩之餘，將部份可自由運用餘額的口罩提供給需要的團體，善盡企業社會責任，為台灣防疫工作盡「片」心力。