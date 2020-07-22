專訪／接待數十位億萬得主　台彩總座揭秘中獎撇步是這個

▲蔡國基2018年1月2日從中信銀行轉任台灣彩券總經理，他旗下最高曾管理超過千人。（圖／記者林調遜攝）

▲很多人會問為何中獎人不出面？這是真的假的，台灣彩券公司總經理蔡國基表示會反問若是你會公開嗎？結果大家也不願意，但他會定時公開一些中獎人故事，這都是在與他們見面時分享的。（圖／記者林調遜攝

▲台灣彩券公司總經理蔡國基表示，億萬中獎人與一般人沒什麼不同，而他們最想跟大家分享的一句話就是「有買才有機會」。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基也有頭獎夢，但他說若中獎，大部分獎金會捐出做公益。（圖／記者林調遜攝）

近來威力彩頭獎累計達25億元，也掀起投注熱潮，只是每當開出頭獎，就會有人質疑中獎人是否真實存在。其實，台灣彩券公司總經理蔡國基也曾有這樣的疑惑，「我沒進來台彩之前，也不曉得中獎人是誰，難免心裡會有些不一樣想法。」但他認為，嫌貨的人才是買貨的人，尤其他進台彩上班第一天，大樂透就開出頭獎，「好像是新官上任就是要送財。」如今，已接待過超過50位億萬頭獎得主的他，覺得這些億萬得主與一般人沒兩樣，而且大家口徑一致表示：「有買才有機會」。蔡國基是「血統純正」的中信人，在中國信託銀行任職27年半，直到2018年1月才轉任台彩總經理。他回想這過程，有一天中國信託銀行總經理陳佳文找他，問他有沒有意願到台彩當總經理，蔡國基回想第一時間，他覺得對台彩業務沒有很了解，沒直接說NO，而是表示「我先去了解了解」。之後，公司安排他與台彩董事長薛香川私下面試，讓他很驚訝的是，過程中，薛董事長完全沒提到彩券的事，而是問以前工作的經驗、家庭狀況，還有一些對事情的看法，在這過程中，他也了解到這工作的重要性，特別是在幫助政府籌措公益盈餘，照顧更多社會需要幫助的人，也幫助幾萬名經銷商，尤其他是在鄉下長大的小孩，父親過去也曾在南投竹山賣刮刮樂，好像老天爺冥冥之中的安排，希望他也能在公益彩券盡一份心力，「我想這也是一個緣分」蔡國基這麼說。不過，蔡國基坦言以前也會質疑頭獎得主是不是真的存在，直至當上台彩總經理，握過許多頭獎得主的手之後才相信。蔡國基解釋「因為我沒進來台彩之前，我也不曉得中獎人是誰，當然，難免心裡面也會有些不一樣的想法」，但他認為「嫌貨的人才是買貨的人」。在進入台彩後，他發現當地國家法令的重要，亞洲國家法令基本上都是保護中獎人，比如個資等是不能有任何洩漏，而歐美文化及國情，他們一定要出面公開領獎，但即便像美國這麼開放的國家，50州中還是有9州跟我們一樣，一定金額以上是秘密不能夠洩漏，從這也讓人更理性了解為何中獎人不能公開。其實，很多人也會問他「中獎人為何不出面？這都是真的假的？」，蔡國基則會反問：「如果你中了12億元，你要不要公開？」很多人都回答「不願意」，因為這只會增加更多困擾，不會帶來任何一點好處，這就是我們的民情、文化。由於職務關係，蔡國基也是少數見過億元頭獎得主的人。他算一算從2018年至今2年半，除一個頭獎開在台東、一個開在基隆沒來領獎之外，他已接待過52位億元以上頭獎得主，他也會定時公開一些中獎人的小故事。蔡國基認為「如果我不跟人家分享，就完全不知道這事情，但每個故事都是中獎人親自見面時跟我分享的。」不過，大家最好奇的是這些中獎人與一般人有何不同？蔡國基說：「其實，跟我們一般人一樣，中獎人也不會有什麼特別的打扮，就跟你我看到的人，就是你中獎了，他們也不認為自己會中獎，反而更多人都認為他們從來都不會中獎，這也跟我們現在狀況一模一樣。」至於他們來領獎時的心情是不是都很興奮？蔡國基透露有的人非常淡定，大部分的人都很開心，要進來領的時候，才說真的是真的，要不然之前有的人睡覺睡不好，半信半疑，有的說是做夢，甚至配偶也不太相信，真的來領了之後，見了面才知道這是真的。接待過程中，這些億元頭獎主最常跟蔡國基說的一句話、也是最想與社會大眾分享的一句話就是「有買才有機會」。雖然這只是簡單幾個字，但蔡國基提醒不要變成財神爺真的要送錢給你時，彩券你連買都沒有買，這些中獎人有一個重要特質那就是「持續買、經常買」。蔡國基表示「我見過的，很少以前都沒買，第一次買就中，沒有這樣的情況！」所以要常買，金額不一定要買多，就如這些中獎人所說「有買才有機會，真的是這樣。」當然，台彩總經理與大家一樣也有頭獎夢，「這本來就是一個希望，一個DREAM，實賤自己的夢想」蔡國基這麼說，但如果中頭獎，「我會拿出大部分金額出來做公益。」進入台彩2年半，蔡國基也養成每到一個彩券行，就會自掏腰包買彩券，受訪當日他桌上就放著一疊紅包袋，還說「那一疊都還沒對獎！」蔡國基透露，因為根據統計中獎大概7成都是電腦選號，他大部分電腦選號，有時才會自選，而且到彩券行時，有的人會認出他，有的不會，假日有時他也會低調穿便服走走，聽聽彩券經銷商的心聲，他笑稱這是「走動式管理」。如果1個紅包袋代表去過1家店，蔡國基算一算2年半已累積了615個紅包袋，全部攤在桌上很可觀。蔡國基說，雖然可能有5%至10%是重覆的彩券行，但若以他每次花至少500元來算，接任台彩總經理2年半以來，他買彩券的錢已超過30萬元，這還不包括刮刮樂，而且台灣最北及最西的彩券行他都已去過，最北在三芝，最西則在金門，最高在梨山未來也會找時間去。雖然花這麼多錢買彩券，但蔡國基與一般彩迷一樣，並沒有因為當了台彩總經理，就可以中大獎。蔡國基透露，自己中過最大獎就是1萬多元，一次是過年買刮刮樂「2000萬超級紅包」，另一次則是去年8月威力彩連摃頭獎衝上20億元，那時他與台彩董事長薛香川、中信投信董事長陳國世及前台彩總經理、現任董事黃志宜集資包牌，每人出資1000元，4人總共4000元。蔡國基還特別強調：「我們也是很落實集資包牌的。」用系統8包牌，共買了5組，而且每組都有中，其中第1組中200元，第2組中100元，第3組中9600元包括7注中六獎800元、1注中五獎4000元，第4組中100元，第5組中100元，「所以這是全疊打」，全部中了10100元，但他們也繼續拗下去，之後也有再中獎，只是拗到最後全部做公益。至於身為台彩總經理，又與這麼多億元頭獎主見過面，有沒有什麼中獎撇步？蔡國基覺得若從機率來看，第一個就是要電腦選號，也比較簡單，除非有些數字對你有特別的意義，也有中獎人長期養號，也有中獎人分享過是用恩人借他的車牌號碼及家人生日投注，但最簡單還是電腦選號，再來還是要長期買，因為每一次會有不一樣的機會，每一次買就不會錯過那個機會，這也是中獎人分享的，當然買多中獎機會就多。