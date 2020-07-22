專訪／台彩總座從木頭領悟人生　首次公開檜木收藏

▲台灣彩券公司總經理蔡國基的第一個台灣檜木收藏品，就是可以聚財、帶財及旺財的「聚寶瓶」。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基的台灣檜木收藏品之一螞蟻大師張豐昌的作品。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基台灣檜木收藏偏好化朽木為神奇及有生活力的，這又是另一個收藏「石破天金」。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基表示，第一眼看到這尊財神爺就被他的笑容給吸引，看了就心情很好。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基台灣檜木收藏福氣豬。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基台灣檜木收藏品沈思的人，他說從木頭也可體悟人生。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基會把台灣檜木收藏品剩下的木頭削成片狀，拿來當咖啡攪拌棒，為咖啡添加不同風味。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基要大家把片狀台灣檜木當攪拌棒，品嚐與眾不同的「檜木咖啡」。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基會說，以台灣檜木當咖啡攪拌棒，檜木精油自然融入其中，為咖啡添加不同風味。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基會把台灣檜木削成片，拿來當咖啡攪拌棒。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基另一個台灣香樟收藏「瓜瓞綿綿」。（圖／記者林調遜攝）

台灣彩券公司總經理蔡國基，不僅工作離不開「財」，就連收藏品也與「財」有關，那就是木材，還是台灣檜木。因為他認為，木材就是帶「財」，第一個收藏品「聚寶瓶」，不僅背後木紋像鳳尾，還是金黃色，馬上想到放在家中財位上。也因為這個「聚寶瓶」，開啟他對台灣檜木的了解，進而喜歡上台灣檜木。他也首度公開部分收藏品，偏好「化朽木為神奇、有生活力」的作品，也喜歡「檜木咖啡」，會把剩餘木材削成片，當作咖啡棒，透過攪拌或浸泡，讓檜木與咖啡碰撞出的新味道。出生在南投竹山的蔡國基回想，買下第一個台灣檜木收藏品已快10年，那是過年放假前趕回老家，開車行經三義下去休息一下，沒想到在木雕街一逛就是3、4個小時，也了解到台灣檜木，又看到一些聚寶瓶，其中一個是紅檜又是樹瘤做的，背後紋路還有點像鳳尾，又是金黃色，覺得可以聚財、帶財，甚至可以旺財，看了滿喜歡的，「我就從那地方開始對台灣檜木有進一步了解，真的是非常不得了的一個緣分。」因為出生在鄉下，對大自然、鄉間事物一直滿喜歡的，當他看到了木材就愛不釋手，這緣分就是從那開始。蔡國基說，台灣因地理環境氣候非常特別，有2種獨有品種，一種是台灣黃檜，一種台灣紅檜，統稱台灣檜木，而且台灣檜木的香氣、紋理特別不同，非常的溫潤，紋理散花很漂亮，台灣很多文化其實也是從檜木來的，不僅是高經濟價值，而且也是藝術及文化的花園。他也從樹木裡面領悟人生，覺得樹木非常謙卑，在險惡的環境中生長，不僅有颱風，還有打雷，尤其樹木最怕打雷，能夠經歷風吹雨打一直茁壯成長，真的是不簡單，有的即便倒下成為枯木，變成另一新樹的養分，也就是所謂二代木甚至三代木，這就像人類傳承一樣。不過，由於民國80年後台灣檜木是禁採的，現在看到的應該都是舊的，以前留下來，有些甚至是從日本再買回來，因此每當看到台灣木會蔡國基都覺得非常貴、也很珍惜。也因為愛上台灣檜木，蔡國其結交許多「木友」，也透過臉書與「木友」交流，有些知道他的身分，有些則不知道，大家就像好朋友一樣，也不見得要買賣，就互相欣賞。他估算，台灣真正喜歡木頭的人大約2萬至5萬人，各種類型、各行各業的人都有，甚至是上市櫃公司大老闆。「我是喜歡能夠化朽木為神奇，然後有生命力的東西。」蔡國基這麼說。他認為不一定要非常珍貴，但一個木頭能夠經過雕刻師雕刻後，展現出生命力，讓你一看就有感覺、有感情，甚至有代表意義，而且你很喜歡，那就對了。蔡國基也特別將他一些台灣檜木收藏品帶來辦公室，與大家分享，並仔細介绍每個收藏品的特色。其中一個為台灣雕螞蟻大師張豐昌的作品，由於老師傅已往生，這算是絕品之作。蔡國基說明，這原本是個朽木，經過師傅的巧手，上面的螞蟻全部都是檜木做的，再加上螳螂更這塊木頭加分不少。另一個收藏品取名「石破天金」，是一位年輕雕刻師的作品，原本也是一塊邊料，最後變成一隻金魚穿過洞穴，可說是「如魚得水」，甚至仔細瞧還不只有一隻小魚，整個外面就是個大魚，而且前後都可觀賞，後面的海草及花紋都是天然的樹皮。當然，身為台彩總經理，蔡國基也收藏了一尊財神爺，而且就擺放在辦公室一進門最顯眼的位置。他說，這是三義知名雕刻師李慶隆的作品，第一眼看到就被財神爺的笑容所吸引，所謂「面由心生」，讓看了以後也跟著開心，「只要我看了很開心的東西都值得珍藏，特別是屬於我們台灣土地留下來的台灣檜木」，尤其這尊財神爺除笑容吸睛，全身最重要的地方包括額頭、鼻頭、耳睡、下巴、肚子、手及腳等也都有特別的紋路，更值得收藏。除了財神爺之外，蔡國基還收藏了福氣豬，也是台灣非常有明的雕豬大師作品，蔡國基手捧著它，不時讚嘆著它的紋路散花及轉頭體態，真的讓人看了就覺得很幸福。另一個收藏品是沈思的人，南部雕刻師的作品。蔡國基透露，這原本也是一塊很不起眼的木頭，經過師傅的雕刻後，你會看到一個人經歷風霜，也可說是閱歷成熟，在那沈思表情及眼神非常惆悵，天然的樹皮剛好形成臉上的瘡疤，也代表著人生所面臨的生活百態。蔡國基也從一個木頭領悟到人生，尤其遇到困難不可輕言放棄，因為困難往往也會幫我們找出路，像他在職涯過程中就碰到很多貴人，加上自己的努力，尤其他也是業務出身，做業務不要怕被拒絕，拒絕是常態，當時他是這樣過來，那怕跌倒，你也要抓一把沙，這是累積自己的經驗與智慧。當然，蔡國基對台灣檜木的喜愛，可不只是收藏，也把台灣檜木放入咖啡品嚐。為讓大家也可品嚐到，他前一天特別把收藏品雕刻後剩下的木材拿出來，並削成片狀，要大家把這些木片當做咖啡攪拌棒，他說這就是「天生我材必有用」，而且檜木精油會釋放在咖啡中，這是最天然的，他知道台灣是有人把它切塊，放下去浸泡，味道很不一樣，咖啡中多了一個檜木的味道，還有檸檬香。台灣檜木裡面有很多是朽木，丟在旁邊大家也不知道，慢慢風化，有時他會拿去給雕刻師，就能化朽木為金，幫原本不怎麼起眼的朽木加分。蔡國基說人生很多都是這樣，東西碰在一起，就一定會有一些好的東西出來，你不碰，就沒有那個緣分，「我跟我喜歡的檜木收藏作品，也是跟它碰在一起，碰到一起就覺得有那感覺，就是人家說的緣。」像他在宜蘭一個古物雜貨店看到一塊香樟，原本是一個釘瘤，放在野外風化後變成一塊板子厚薄不一，甚至還出現一個天然木洞，他買後放了4、5年，後來才拿去給雕刻師以「絲瓜」為主題創作，並取名「瓜瓞綿綿」，裡面除有非常成熟的老瓜，也有新生及剛開花結果的，可說是栩栩如生，也從朽木變成一幅值得欣賞的木雕作品。對於首次公開展示自己的台灣檜木收藏品，蔡國基謙虛表示，「我只是一個初階的」，這也只是一小部分，有的是比較大件搬不過來。至於想入門收藏台灣檜木要注意什麼？蔡國基認為第一要找一個比較信任的商家，才不會冤枉買錯東西或買錯價格，東西不見得貴就是最好，藝術的東西喜歡才是最重要，像他喜歡「化朽木為神奇」，然後有生命力的東西。第二個要注意的是，台灣檜木非常特有，而且是從民國80年以後就禁採，因此要特別注意，你買的是真正台灣檜木，而不是屬於國外的，這個很重要，既然喜歡台灣檜木，要買就要買真正的台灣檜木，但這要有一點專業力，也許可以請一個比較專業的人一起去確認。最後，他覺得台灣檜木是很保護性的，不要去買賣不明來源的檜木，要愛護台灣這塊土也及保育台灣森林，不要買來路不明，甚至是非法的。