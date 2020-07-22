專訪／台彩總座從木頭領悟人生　首次公開檜木收藏

台灣彩券公司總經理蔡國基，不僅工作離不開「財」，就連收藏品也與「財」有關，那就是木材，還是台灣檜木。因為他認為，木材就是帶「財」，第一個收藏品「聚寶瓶」，不僅背後木紋像鳳尾，還是金黃色，馬上想到放在家中財位上。也因為這個「聚寶瓶」，開啟他對台灣檜木的了解，進而喜歡上台灣檜木。他也首度公開部分收藏品，偏好「化朽木為神奇、有生活力」的作品，也喜歡「檜木咖啡」，會把剩餘木材削成片，當作咖啡棒，透過攪拌或浸泡，讓檜木與咖啡碰撞出的新味道。
出生在南投竹山的蔡國基回想，買下第一個台灣檜木收藏品已快10年，那是過年放假前趕回老家，開車行經三義下去休息一下，沒想到在木雕街一逛就是3、4個小時，也了解到台灣檜木，又看到一些聚寶瓶，其中一個是紅檜又是樹瘤做的，背後紋路還有點像鳳尾，又是金黃色，覺得可以聚財、帶財，甚至可以旺財，看了滿喜歡的，「我就從那地方開始對台灣檜木有進一步了解，真的是非常不得了的一個緣分。」因為出生在鄉下，對大自然、鄉間事物一直滿喜歡的，當他看到了木材就愛不釋手，這緣分就是從那開始。
蔡國基說，台灣因地理環境氣候非常特別，有2種獨有品種，一種是台灣黃檜，一種台灣紅檜，統稱台灣檜木，而且台灣檜木的香氣、紋理特別不同，非常的溫潤，紋理散花很漂亮，台灣很多文化其實也是從檜木來的，不僅是高經濟價值，而且也是藝術及文化的花園。
他也從樹木裡面領悟人生，覺得樹木非常謙卑，在險惡的環境中生長，不僅有颱風，還有打雷，尤其樹木最怕打雷，能夠經歷風吹雨打一直茁壯成長，真的是不簡單，有的即便倒下成為枯木，變成另一新樹的養分，也就是所謂二代木甚至三代木，這就像人類傳承一樣。
不過，由於民國80年後台灣檜木是禁採的，現在看到的應該都是舊的，以前留下來，有些甚至是從日本再買回來，因此每當看到台灣木會蔡國基都覺得非常貴、也很珍惜。也因為愛上台灣檜木，蔡國其結交許多「木友」，也透過臉書與「木友」交流，有些知道他的身分，有些則不知道，大家就像好朋友一樣，也不見得要買賣，就互相欣賞。他估算，台灣真正喜歡木頭的人大約2萬至5萬人，各種類型、各行各業的人都有，甚至是上市櫃公司大老闆。
「我是喜歡能夠化朽木為神奇，然後有生命力的東西。」蔡國基這麼說。他認為不一定要非常珍貴，但一個木頭能夠經過雕刻師雕刻後，展現出生命力，讓你一看就有感覺、有感情，甚至有代表意義，而且你很喜歡，那就對了。
蔡國基也特別將他一些台灣檜木收藏品帶來辦公室，與大家分享，並仔細介绍每個收藏品的特色。其中一個為台灣雕螞蟻大師張豐昌的作品，由於老師傅已往生，這算是絕品之作。蔡國基說明，這原本是個朽木，經過師傅的巧手，上面的螞蟻全部都是檜木做的，再加上螳螂更這塊木頭加分不少。
另一個收藏品取名「石破天金」，是一位年輕雕刻師的作品，原本也是一塊邊料，最後變成一隻金魚穿過洞穴，可說是「如魚得水」，甚至仔細瞧還不只有一隻小魚，整個外面就是個大魚，而且前後都可觀賞，後面的海草及花紋都是天然的樹皮。
當然，身為台彩總經理，蔡國基也收藏了一尊財神爺，而且就擺放在辦公室一進門最顯眼的位置。他說，這是三義知名雕刻師李慶隆的作品，第一眼看到就被財神爺的笑容所吸引，所謂「面由心生」，讓看了以後也跟著開心，「只要我看了很開心的東西都值得珍藏，特別是屬於我們台灣土地留下來的台灣檜木」，尤其這尊財神爺除笑容吸睛，全身最重要的地方包括額頭、鼻頭、耳睡、下巴、肚子、手及腳等也都有特別的紋路，更值得收藏。
除了財神爺之外，蔡國基還收藏了福氣豬，也是台灣非常有明的雕豬大師作品，蔡國基手捧著它，不時讚嘆著它的紋路散花及轉頭體態，真的讓人看了就覺得很幸福。
另一個收藏品是沈思的人，南部雕刻師的作品。蔡國基透露，這原本也是一塊很不起眼的木頭，經過師傅的雕刻後，你會看到一個人經歷風霜，也可說是閱歷成熟，在那沈思表情及眼神非常惆悵，天然的樹皮剛好形成臉上的瘡疤，也代表著人生所面臨的生活百態。
蔡國基也從一個木頭領悟到人生，尤其遇到困難不可輕言放棄，因為困難往往也會幫我們找出路，像他在職涯過程中就碰到很多貴人，加上自己的努力，尤其他也是業務出身，做業務不要怕被拒絕，拒絕是常態，當時他是這樣過來，那怕跌倒，你也要抓一把沙，這是累積自己的經驗與智慧。
當然，蔡國基對台灣檜木的喜愛，可不只是收藏，也把台灣檜木放入咖啡品嚐。為讓大家也可品嚐到，他前一天特別把收藏品雕刻後剩下的木材拿出來，並削成片狀，要大家把這些木片當做咖啡攪拌棒，他說這就是「天生我材必有用」，而且檜木精油會釋放在咖啡中，這是最天然的，他知道台灣是有人把它切塊，放下去浸泡，味道很不一樣，咖啡中多了一個檜木的味道，還有檸檬香。
台灣檜木裡面有很多是朽木，丟在旁邊大家也不知道，慢慢風化，有時他會拿去給雕刻師，就能化朽木為金，幫原本不怎麼起眼的朽木加分。蔡國基說人生很多都是這樣，東西碰在一起，就一定會有一些好的東西出來，你不碰，就沒有那個緣分，「我跟我喜歡的檜木收藏作品，也是跟它碰在一起，碰到一起就覺得有那感覺，就是人家說的緣。」
像他在宜蘭一個古物雜貨店看到一塊香樟，原本是一個釘瘤，放在野外風化後變成一塊板子厚薄不一，甚至還出現一個天然木洞，他買後放了4、5年，後來才拿去給雕刻師以「絲瓜」為主題創作，並取名「瓜瓞綿綿」，裡面除有非常成熟的老瓜，也有新生及剛開花結果的，可說是栩栩如生，也從朽木變成一幅值得欣賞的木雕作品。
對於首次公開展示自己的台灣檜木收藏品，蔡國基謙虛表示，「我只是一個初階的」，這也只是一小部分，有的是比較大件搬不過來。至於想入門收藏台灣檜木要注意什麼？蔡國基認為第一要找一個比較信任的商家，才不會冤枉買錯東西或買錯價格，東西不見得貴就是最好，藝術的東西喜歡才是最重要，像他喜歡「化朽木為神奇」，然後有生命力的東西。
第二個要注意的是，台灣檜木非常特有，而且是從民國80年以後就禁採，因此要特別注意，你買的是真正台灣檜木，而不是屬於國外的，這個很重要，既然喜歡台灣檜木，要買就要買真正的台灣檜木，但這要有一點專業力，也許可以請一個比較專業的人一起去確認。
最後，他覺得台灣檜木是很保護性的，不要去買賣不明來源的檜木，要愛護台灣這塊土也及保育台灣森林，不要買來路不明，甚至是非法的。