專訪／台彩也是疫情受災戶　蔡國基上任最大挑戰這樣解套

▲台灣彩券公司總經理蔡國基在中信銀行服務長達27年半，2017年才轉任到台灣彩券服務。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基表示，刮刮樂要上市可不簡單，從產品設計到行銷活動的推出，都得先經過台彩內部產品行銷委員會全體委員表決通過才行。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基坦言，新冠肺炎疫情的衝擊，讓台彩今年也面臨很大的挑戰。（圖／記者林調遜攝）

▲台灣彩券公司總經理蔡國基表示銷售業績逐步恢復當中，尤其威力彩連摃，加上振興三倍券也可買彩券，期待進一步帶動買氣。（圖／記者林調遜攝）

2018年1月2日在中國信託商業銀行待了快27年半的蔡國基，接下台灣彩券公司總經理，從銀行專業經理人踏入完全不熟的「彩券」領域，更背負如何讓業績從谷底反轉的壓力，也成功在第2年終結連續3年負成長。只是隨著新冠肺炎疫情爆發，台彩也成受災戶，讓他面臨上任以來最大挑戰。蔡國基坦言：「這次影響是全面性的，我們從來沒遇過！」所幸隨著疫情解封，加上端午加碼、威力彩高連摃，買氣逐步恢復復中，「算是守住了」，也期待這波威力彩連摃，搭配振興三倍券商機能進一步提升買氣。出生在南投竹山的蔡國基，從小家裡貧困，只能靠自己努力，1990年7月參加中國信託投資公司（中國信託銀行的前身）招考，當時也是國際信用卡組織Visa及Mastercard剛進來台灣，需要一批業務人員，因此進入信用卡部門工作，而且在中信銀行一待就是27年半，並從個人金融業務到後勤幕僚的管理職，旗下曾掌管上千人。直到2017年中信銀行總經理陳佳文詢問他出任台彩總經理的意願，在深入了解台彩的重要性，主要在幫助政府籌措公益盈餘，照顧更多社會需要幫助的人，加上父親過去也曾賣刮刮樂，好像老天爺冥冥之中的安排，希望他也能在公益彩券盡一份心力，也讓他相信「這也是一個緣分」。蔡國基認為，台彩與銀行最大的不同是，銀行以「金融服務獲利」為主，台灣彩券本質則在「做公益」，不是追求獲利，但還是要把業績做起來，才能照顧更多原本就屬弱勢族群的彩券經銷商，幫助政府籌措更多公益盈餘提供社會福利之用。而在接任台彩總經理2年半時間，他覺得在這個位置上「溝通」、「創新力」及「領導力」很重要，也是台彩總經理應具備的3大特質。一般企業面對的是股東、客戶及員工，蔡國基覺得公益彩券除了面對消費者之外，還有主管機關、彩券經銷商及媒體等，因此與各相關單位的溝通及意見整合就非常重要，加上公益彩券由希望、有趣及公益組成，而產品要有趣味就得創新，尤其台彩1年發行超過50款刮刮樂產品，單想50款要取不同名字，遊戲種類又不能一樣，還要讓彩券經銷商接受，並吸引消費者購買，這種創新能力真的滿重要。很幸運，台彩擁有台灣最優秀的彩券從業人員協助。蔡國基說，目前228名台彩員工中，大部分是業務代表，分布在全台6大區各鄉鎮，在第一線協助輔導經銷商，也是與經銷商關係最密切的人。當然，台彩另一個重要部門就是設計人員，如同科技公司創新研發中心，但蔡國基強調「我們是精兵制」，不到10個人，每個人都非常優秀，而且幾乎都是我們一路培養起來，「台灣最優秀彩券人員都在台彩」。當然，刮刮樂能上市可不簡單，從產品設計到行銷活動的推出，都得先經過台彩內部產品行銷委員會全體委員表決通過。蔡國基認為：「經過Committee（委員會）出來的，才具有這樣的品質，而且一定要有亮點，要全部通過才行！」至於被駁回多少次才能成功上市？他笑稱「這是秘密」，但以刮刮樂來說，發行量銷售8成5就算成功，若能做到完銷，就類似全壘打，只是就像一場球賽，不是每個人都可打全壘打，有時也可能揮出安打而已，有些產品賣不好下市，在檢討時可能就會被淘汰或再做改變，但台彩也有好幾款全壘打商品，像麻將系列每個金額幾乎都完銷，也設計出家族系列，連線系列亦同樣很受歡迎。不過，蔡國基也坦言今年面臨上任以來最大挑戰。雖然他進來台彩那一年，台彩銷售業績掉到谷底，加上不論盈虧，每年都要提撥27億元回饋金挹注政府社福財源，讓台彩壓力不小，也讓他一上任就面臨很大壓力，所幸下半年做了一些改變，在隔年2019年開花結果，就這樣讓業績反轉逆勢成長了12%，也終結台彩連3年業績負成長的情況。原本台彩對2020年業績也非常樂觀，尤其1月銷售相當不錯，年增加50多億元，沒想到新冠肺炎疫情爆發，1月21日中央流行疫情指揮中心正式成立，銷售開始下滑，台灣各行各業也都一樣，特別是要面對面銷售的零售業，衝擊確實很大，台彩2、3月業績也受到很大影響，蔡國基不諱言「確實，今年面臨很大的挑戰！」蔡國基認為，過去影響彩券銷售都是短期、局限及區域性，例如風災、地震，但這次是全面性的，「這是我們從來沒遇過」。同時為協助經銷商全面防疫，台彩除將各種防疫資訊放上官網，提供經銷商查詢，也透過業務代表在第一線進行宣導，並準備了1萬6千個口罩套及8千瓶酒精，免費提供第一線經銷商使用，很幸運4萬多個經銷商及其家人都很平安，這是台彩最欣慰的地方。雖然面臨上任以來最大挑戰，但蔡基國仍正常心面對，他說，人生及工作碰到挫折是很正常的，不可能永遠都很順遂，企業也一樣。公益彩券曾創造歷史高峰一定有其條件及背景，現在已到高原成熟階段，要創造高峰「坦白講是很不容易」，尤其消費者也逐漸老化，過去年輕彩迷已步入中年，中年彩迷更步入老年，台彩也會面臨客群老化的課題，但「我是總經理，我要看的比別人更遠、更細節，甚至要未雨綢繆，這是我的職責。」所幸，隨著國內疫情解封，加上1月銷售不錯，又有端午加碼及威力彩高連摃，台灣人現在也只能留在國內旅遊，蔡國基透露，今年5、6月電腦彩券銷售不錯， 5月銷售額有49.13億元，創歷年同月第三高，6月銷售額進一步來到63.36億元，更創2014年第4屆以來同月新高，前6月電腦彩券銷售業績達337.51億元，較去年同期314.7億元成長，刮刮樂則小幅衰退，上半年419.44億元，去年433.1億元，少了約13億多。蔡國基認為今年上半年整體來看，還是有小幅成長，銷售業績逐步恢復當中，「算是守住了」。 展望下半年，電腦彩券及刮刮樂兩個引擎都很重要，尤其威力彩持續連摃，加上振興三倍券也可買彩券，這部分台彩也很期待，尤其刮刮樂產品剛好也推出與三倍券同等面額的200元、300元及500元刮刮樂，另外台彩也設計了200元、500元、700元及3000元共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐，民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇。