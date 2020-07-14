1字頭房價成「脫北者」首選　雙北與台中人最愛移居桃園

▲六都住宅平均房價、貸款負擔率與房價所得比統計。（圖／台灣房屋提供）

▲最愛移居桃園市的縣市排行榜。（圖／台灣房屋提供）

根據內政部最新資料，桃園市在2020年6月總人口數約有225.8萬人，短短一年半淨遷入桃園有2萬4130人；其中，去年至今年6月底最愛移居桃園的縣市首位是新北市有2.7萬人多，其次是台北市與台中市。專家分析，桃園市住宅平均單價為19萬元，與雙北或台中相比房價都較親民，因此受到青睞。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，據實價登錄統計，新北、台北以及台中今年住宅平均單價分別為32.2萬元、60.5萬元及19.5萬元，房價明顯高於桃園市的19萬元；而全國房價所得比在8.58倍，桃園卻僅是7.26倍，顯見桃園房價親民度高因而受青睞；若從貸款負擔率來看，上述3縣市貸款負擔率相當高均落在40％以上，其中台北市更高達57.11％負擔率，但桃園市僅只有29.73％的貸款負擔率，因而讓桃園市大受歡迎。她說明，桃園地理位置上面有兩個最大優勢，第一、桃園是全台唯一個有空港、高鐵、與捷運的都會區，更有國道1與國道3南來北往的便利，桃園所在中心樞紐區位是無可替代，20分鐘即可進到大台北都會區，加上「台北居，大不易」，桃園到台北的通勤時間大幅縮減，居雙北與居桃園在通勤時間上差異並不大，這股移居潮肯定會更加明顯。江怡慧補充說道，第二、桃園市也是全台最大的工業科技城市，有32個報編工業區，尚有台灣500大製造業有超過1／3都選擇在桃園設廠，產業類別有傳統產業到高科技產業；在公司登記家數增加率來看，2019年初至今增加家數約有6.2萬家，占全台增加最近3成8之多，顯見在各產業在桃園市的就業機會方面是相當充足。江怡慧強調，房市動能不外乎就是人口、交通、產業與建設議題四大引擎，桃園市現階段的表現各項齊備，沒有不暢旺的理由。