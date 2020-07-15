威力彩頭獎上看18.3億　「三倍券」包牌套餐撇步報你知

▲振興三倍券開賣，台灣彩券公司也推出三倍券包牌套餐。（圖／台灣彩券公司提供）

振興三倍券今（15）日正式上路，目前買氣正夯的威力彩頭獎已連摃44期，並將於明日再度開獎，頭獎上看新台幣18.3億元，若1注獨得，將是公益彩券第4屆103年以來的第4高單注獎金，台灣彩券公司也順勢推4款電腦型彩券「振興組合包」套餐，想一夕致富成為億萬富翁的人，民眾可用振興三倍券提高投注金額，採取第二區包牌的關鍵撇步，為自己增加中獎機會。威力彩自今年2月10日1注獨得4億6568萬5994元頭獎後，至今頭獎已連續44期摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎16億3893萬1139元，依目前銷售金額估算，頭獎累計已來到16億7136萬1906元，台灣彩券公司預估這期銷售金額6.5億元，頭獎有望進一步上看18.3億元。由於威力彩自2008年1月上市以來，累計超過10億元以上才開出頭獎只發生過19次，創造出25名幸運兒，其中僅16位抱走超過10億元的頭獎獎金，因此，如果今日威力彩頭獎1人獨得，不僅將是今年最高單注獎金、也是第4屆2014年以來第5高，第3屆以來第6高，更將是威力彩第17位10億等級大富翁。此外，搭配振興三倍券開賣，台灣彩券公司也設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3,000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐，民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇，以「3000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的第二區包牌的威力彩（1600元）及2期2組7連碰的大樂透（1400元），特別適合想用包牌買法，將1周億元頭獎「億」網打盡的消費者，因此想要一夕致富的人，不妨可趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多，加碼投注，說不定你就是下一位幸運的頭獎得主。