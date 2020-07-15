用電量連兩天破歷史新高　中火1號機併聯上線

連日高溫，夏日用電量也連續2天打破歷史紀錄！台電表示，考量用電量再創新高，決定昨（14）日深夜點火啟動台中電廠1號機，並於今（15）日上午併聯發電，以確保供電無虞，並指出機組狀態維持良好，排放亦符合中央及地方法規，強調即使1號機回歸供電行列，中火的機組調度模式仍不會改變。根據台電公司統計，昨日下午1點51分尖峰用電達到3779.0萬瓩，同時創下今年迄今最高、歷年來最高紀錄，前天更是達到3752.8萬瓩，連二天突破歷年最高用電紀錄。台電強調，中火1號機重返供電行列，是基於用電需求的合理調度安排，該機組自今（109）年端午連假起停機檢修，不僅機組狀態維持良好，排放亦符合中央及地方法規，對今夏穩供有重要助益。台電重申，即使1號機回歸供電行列，中火的機組調度模式仍不會改變，台電會堅守「非空污季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」承諾，且空污季總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），致力兼顧穩供與環保。台電表示，儘管今年以來備轉容量率穩定維持10%以上，但面臨極端高溫及突發事故可能帶來的挑戰，以及部分燃氣機組安排在夏季歲檢修等因素，台電不得不未雨綢繆，以因應任何緊急情況發生，中火1號機因此重返供電行列，藉此提升供電能力、增加機組調度彈性。至於增加機組並不會增加全年的燃煤量，台中電廠103年用煤量為1839萬噸，去年用煤量為1264萬噸，已經自主減煤近600萬噸，今年更承諾不會超過1260萬噸，希望各界能夠了解台電對於穩供及環保的努力。