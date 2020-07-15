六輕發生工安意外　警消全力搶救中

雲林縣麥寮六輕工業區塑化公司煉製二廠今天上午9時許發生工安意外，廠區起火，冒出大量濃煙，數公里外民眾都看到，警消單位已派員到現場救援，目前尚未傳出有人員受傷。塑化公司煉製二廠今日上午9時許，發生RDS#2單元異常，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控制。有民眾在廠區附近拍到影片，事發現場的廠房冒出大火，消防單位正全面灌救中，所幸這次的意外到目前為止，並沒有傳出傷亡事件。六輕對於火警情況仍全面掌握中，稍後才會對外說明。消防局表示，事發當時有傳出爆炸聲並有黑煙，初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約2000平方公尺，已派遣大隊、麥寮分隊、北五分隊等12輛消防車、23名消防人員前往現場救災；塑化消防隊出動11輛消防車、53名人員由第三大隊副大隊長指揮搶救。環保局也已派員到場監控採樣，目前監測是煉製二廠的塑化物加熱爐起火燃燒，排除毒化物。相關人員正在計算面積，若有影響空污將會開罰，以最重處分。稍早台塑發表聲明表示，台塑石化(股)公司麥寮一廠（煉製二廠）RDS#2單元（第二套重油加氫脫硫單元）於2020年07月15日09:00因胺液吸收區異常、發生火災。目前已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理中，詳細發生原因由相關部門調查中。