用電量創新高！工商大老憂缺電　並籲綠電價格合理化

連日高溫，夏日用電量也連續2天打破歷史紀錄，甚至已啟動台中電廠1號機，以確保供電無虞，國內工商大老也擔心缺電。工商協進會理事長林伯豐今（15）日就表示，台灣2025年要終止核電，就表示用電一定會欠缺，加上綠電躉購電價與競標電價差距太大，如何讓綠電供應的電量及電價合理化，這是政府重要議題，也是企業所擔心的。根據台電公司統計，昨日下午1點51分尖峰用電達到3779.0萬瓩，同時創下今年迄今最高、歷年來最高紀錄，前天更是達到3752.8萬瓩，連2天突破歷年最高用電紀錄。台電指出，儘管今年以來備轉容量率穩定維持10%以上，但面臨極端高溫及突發事故可能帶來的挑戰，以及部分燃氣機組安排在夏季歲檢修等因素，台電不得不未雨綢繆，以因應任何緊急情況發生，中火1號機因此重返供電行列，藉此提升供電能力、增加機組調度彈性。三三會今日舉行7月例會，理事長許勝雄也被問到是否擔心缺電？他坦言今年大家還是擔心，尤其經濟正在慢慢地恢復、穩定下來，而政府規畫綠電可取代部分的電廠發電系統，他也期待不缺電承諾，可以順利運作。至於中火3號機是否重啟？他表示，還是要根據政府運作的法治，這是他沒辦法去著力的東西。林伯豐也談到，台灣核電要在2025年終止，也就表示用電一定會欠缺，雖然台灣綠電建設進度算是還好，但成本太貴，綠電躉購電價5.6元，競標電價2.5元，這個差距太大，怎麼把供應的電量及電價合理化，也是重要議題，也是企業所關心的。對於中火3號機是否能重新啟動？林伯豐說，這牽涉到的是空氣污染問題，若碳減排沒有做到，對人的健康有影響。