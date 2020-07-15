eToro非台合法證券期貨業者　金管會：已移送檢調偵辦

eToro（e投睿）交易平台近年登陸台灣市場，主打透過簡易的線上開戶，就能零手續費投資美股、加密貨幣，還可以利用「複製跟單功能」，參考學習其他投資人的投資方法，成功在投資界引起風潮；但金融監督管理委員會日前發出警告，指出該平台並非台灣合法的證券期貨業者，已經依法移請檢調單位偵辦，呼籲投資人不要參與投資。金管會表示，鑒於國際跨境詐騙手法多元，境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷，但須注意非我國合法的證券期貨業者，依法不得在我國境內從事證券期貨相關業務。金管會提醒投資人，如要從事外國有價證券等金融商品之投資，應透過合法之金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。同時，金管會網站也已設置合法金融業網站連結，投資人可查詢經金管會核准的金融機構，另亦可參考金管會督導證券商公會於其網站設置之「國際投資警訊」專區，查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布有關未經核准辦理證券期貨業務之公司名稱及涉有詐騙或吸金行為之警訊，以維護自身權益，避免受騙。金管會說，因應eToro（e投睿）交易平台行銷吸引國人投資外國有價證券等金融商品，先前已在108年11月29日發布警訊提醒投資人，eToro(e投睿)非我國合法的證券期貨業者；另外，外國業者如在我國非法經營證券期貨業務，將涉有證券交易法第175條第1項、期貨交易法第112條第5項第3款及第5款、證券投資信託及顧問法第107條第1款之刑事責任，金管會將依法移請檢調單位偵辦，調查該平台是否違反期貨、證券或投信投顧刑責。根據證期局統計，今年上半年已移送非法平台達55件，國內、外的非法平台皆有，其中涉及非法期貨有41件、投信投顧有13件、證券有1件；去年整年共移送98家，證券共7家、期貨56家、投信投顧35家。