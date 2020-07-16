曾有14人與頭獎擦身而過　今晚威力彩衝18.3億

威力彩頭獎連續44期摃龜，今（16）日晚間開獎的威力彩頭獎上看18.3億元，不過，根據台灣彩券公司統計發現，近1個月威力彩9次開獎有14位民眾幸運抱走貳獎，平均抱走超過900萬元獎金，但也代表他們第1區6個號碼全中，就差第2區獎號，含淚與頭獎擦身而過，台彩表示若採第二區包牌方式，抱走獎金可能就相差近80倍。威力彩自今年2月10日1注獨得4億6568萬5994元頭獎後，至今頭獎已連續44期摃龜，也使得今晚開獎的威力彩頭獎16億3893萬1139元，依目前銷售金額估算，頭獎累計已突破17億元，來到17億1437萬8703元，台彩預估這期銷售金額6.5億元，頭獎有望進一步上看18.3億元。值得注意的是，自6月15日至7月13日威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。但換句話說，這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第1區的6個獎號，但未對中第2區獎號，因此「含淚」與頭獎獎金擦身而過。以7月13日的開獎結果為例，第1區的號碼為2、3、11、18、26、31，第2區的號碼為3，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2076萬元，如果這位威力彩貳獎得主，能採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金，投注金額只差700元，但抱走的獎金相差了近80倍。由於今晚威力彩頭獎上看18.3億元，加上三倍券已開賣，台彩建議民眾可用振興三倍券提高投注金額，採取第二區包牌的關鍵撇步，為自己增加中獎機會，台彩也設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3,000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐，民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇，說不定你就是下一位幸運的頭獎得主。