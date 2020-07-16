三倍券可私人轉售換現金？王美花：僅處罰業者仍鼓勵自用

振興三倍券15日起開放民眾至郵局或超商領取紙本實體券，不過卻有網友發現網路上開始有民眾要已「現金」收購三倍券；對此，經濟部長王美花表示，在相關的辦法裡面有一直提到不可轉售，但處罰僅針對「營業人」，若個人的部分會請網路平台前端，協助將相關的網頁卸下，不過仍是鼓勵大家自己拿去用。經濟部長王美花今（16）於業務會報前受訪時表示，網路上好像是看到有臉書社團在以現金收購三倍券，這些個人的部分不在營業人的範圍裡面，但仍提醒民眾不可以做轉售，同時也會請相關的平台業者，協助將相關的網頁、貼文移除。王美花說，截至今日上午11點為止，已有303萬人領取紙本券，其中超商200萬、郵局103萬，目前為止都很順暢；至於昨天開放首日，因瞬間流量較大，所以一開始電腦系統不是那麼順暢、超商也有點「卡」，這個部分經濟部都有陸續在排除，很高興大家最後都有領到紙本券。另外在部分商家有推出把3000變4000等促銷手法，王美花指出，是有看到業者將三倍券換成它們自己的券，不過這樣看起來比較像是擴大它的效益，且使用期限也配合到年底，經濟部這邊也會跟消保會來討論萬一真的有發生消費糾紛的話如何處理。媒體詢問是否已使用三倍券？王美花表示她以數位做綁定，且笑稱自己「不搶早鳥、要搶晚鳥優惠」，會盡量來吃喝玩樂來做消費，同時希望自己可以抽得到數位限定的gogoro或是圓山飯店優惠。