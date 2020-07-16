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快訊／威力彩頭獎18.3億！中獎號碼出爐快來對

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-16 21:10:56
▲威力彩頭獎金額上看18.3億。（圖／NOWnews資料照）
威力彩頭獎上看18.3億元！今（16）晚開出第109000057期的威力彩獎號為：06、13、14、31、33、35，第二區為08；本期至7月13日為止，已連44摃，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第4高，第三屆以來第5高。

台灣彩券即將在今晚10點於官網上公布最新一期的開獎結果。

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