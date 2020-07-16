還是沒人中！威力彩連45摃　下期頭獎金額破20億元

威力彩又摃龜！威力彩今（16）晚開獎，本期頭獎仍未開出，已連45摃，連摃期數為第三屆以來第3高，台灣彩券預估，下期頭獎累積金額預估上看20.8億元。台灣彩券表示，下期（7月20日）預估銷售8.0億元，頭獎累積金額將破20億元，上看20.8億元。如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第3高，第三屆以來第4高。第109000057期的威力彩開出的第一區獎號06、13、14、31、33、35，第二區為08，累積獎金總額20億664萬8709元。