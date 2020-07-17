5G驅動估Q3好旺、資本支出也調高　台積電股價紅通通

台積電釋出第三季展望，由於5G相關與高效運算需求持續升溫，因此全年營收估再創新猷，資本支出也再度上調至160至170億美元，至於華為禁令也有一定考量，透露美方可能放寬，消息一出ADR逆勢上漲0.80%，台積電今（17）日則以361元開出，早盤最高來到364元，漲幅1.8%。台積電展望第3季，預估營收達112到115億美元，季增7.9至10.8%。若以 1 美元兌換新台幣29.5元計算，新台幣營收估達3304至3392.5億元，毛利率估50至52%，營益率估39至41%。由於今年爆發新冠肺炎，針對今年營收，台積電從原本成本17%下修或上調14到19%，但強調接下來有5G應用與高效能運算需求的帶動，預估將持續拉抬半導體產業成長，且台積電技術領先，因此預估公司2020年營收以美元計價，將會有20%的成長，且已經將華為禁令變數考量進去，顯見台積電對未來相當樂觀。關於全年資本支出，則因為客戶對先進製程的強勁需求，較原先的金額增加約6%，來到160至170億美元。先進製程部分，5奈米將於下半年量產，開始貢獻營收，3奈米進度順利，2021年進入風險性試產，目標2022年下半年量產。至於大家關注的美方華為禁令，台積電董事長劉德音指出，5月15日美方要求廠商若要供貨華為，必須先取得美方許可證，從那時台積電就沒有再供貨，而9 月14日後也不會再接華為訂單，但他透露，有消息指出，美國政府可能放寬規定，讓企業可供貨「一般品」給華為，只是仍待美方最終公告。