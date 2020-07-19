台港星三地投資行為大調查　台灣人最保守、香港人最敢衝

根據渣打集團日前發布最新「投資者個性研究」調查結果發現，1200位亞洲地區富裕族群的投資行為與決策過程，在台灣、新加坡、香港三地華人市場，香港人最熱衷最衝，新加坡人最相信自己，但也偏向安逸型，而台灣人最保守、投資不冒險、不投機，風險承受能力較低，在面對市場波動時，也傾向取得專業投資建議或指引等相關資訊。渣打集團這項調查範圍涵蓋台灣、香港與新加坡3個市場，並納入高資產、富裕族群與新興富裕族群（emerging affluent）等不同財富階段的1200 名投資者，香港、新加坡和台灣各占1/3，其中新興富裕投資者係指平均投資規模約2.5萬美元，富裕投資者指平均投資規模約15萬美元，而高資產投資者則指平均投資規模超過100萬美元者。同時，這次調查結合行為金融學分析，藉由9種投資行為與個性特徵，將投資者歸類為3種主要類型包括保守型、安逸型與熱衷型，而從結果可看出，在地區與文化差異影響下，投資者行為與個性也有不同傾向，香港以熱衷型投資者比例最高，占40%，他們相對也更加衝動、熱衷投機、相信運氣。至於新加坡有47%的投資者偏向安逸型，而且多為男性，具有豐富的投資經驗；台灣投資者則屬於保守型，比例達44%。渣打指出，保守型投資者往往對自身財務狀況感到滿意與知足，並認為金融投資成果主要取決於能力，而非運氣；也因此，保守型投資者較少選擇容易波動的投資組合或投機行為。在面臨市場波動的時候，保守型投資者習慣尋求清晰的投資或決策原則與指引。相對地，安逸型投資者通常投資經驗較豐富，在動盪時期可保持相對冷靜並做出合理決定；而熱衷型投資者在「投機」與「衝動」兩項個性特徵分數較高，即使面臨市場不確定性，這類型投資者由於著眼於長期配置規劃，願意忍受短期波動。然而，與歐洲地區投資者相比，亞洲投資者在「投機」的整體分數明顯較高。渣打分析，在歐洲，幾乎所有投資者的「投機」分數皆偏低。此外，隨著資產階段不同，新興富裕族群、富裕族群及高資產族群之間也存在對比，調查結果顯示，高資產族群投資者通常在「冷靜」方面分數較高。渣打也指出，相較於傳統上以風險承受能力作為區分投資者類型的主要指標，透過個性特徵能更全面理解投資者行為，以及投資者如何做出決策，尤其目前全球市場正經歷大幅度動盪，投資者的情緒與壓力，有可能影響做出客觀決策的能力。