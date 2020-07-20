想一夜致富就在今晚！威力彩連45摃　頭獎上看20.8億元

已連 45 槓的威力彩今（ 20 日）晚開獎，頭獎將上看 20.8 億元，若是 1 注獨得，單注獎金將為今年最高、第四屆以來第 3 高。
台灣彩券表示，本期威力彩預估銷售 8.0 億元，頭獎累積金額將破 20 億元，上看 20.8 億元。若是 1 注獨得，可望成為今年最高的頭獎得主。
台彩日前也公布今年中過頭獎的民眾特徵，其中一位是眼睛長、鼻高、嘴大、耳大，另一位則是中等身、臉圓、臉大、鼻高、嘴大、耳厚。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
貓咪也會怕熱嗎？如何預防毛孩中暑？
好市多夏日必買清單TOP10 清涼消暑值得大吃特吃 一吃再吃
夏天愛洗冷水澡嗎？這幾種狀況先不要 恐有爆血管危機
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
[塔羅小測驗]來添個財吧～2020下半年我有沒有偏財運？抽到這張的趕緊去買樂透！
繚繞雲海、壯麗山景 登山人心中必爬的台灣7大百岳
日本最新人氣廣告精選 女神們的夏日清新廣告實在太美好！
【日本冷知識】日本街道沒有垃圾桶的原因？關於日本垃圾的小知識
你愛吃蛋嗎？最新十大過敏食物 蛋白、蛋黃佔據前兩名
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
2020年下半年必追台劇盤點 歷史、科幻、職人劇通通有 快收藏起來！
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出