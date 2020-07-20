想一夜致富就在今晚！威力彩連45摃　頭獎上看20.8億元

已連 45 槓的威力彩今（ 20 日）晚開獎，頭獎將上看 20.8 億元，若是 1 注獨得，單注獎金將為今年最高、第四屆以來第 3 高。台灣彩券表示，本期威力彩預估銷售 8.0 億元，頭獎累積金額將破 20 億元，上看 20.8 億元。若是 1 注獨得，可望成為今年最高的頭獎得主。台彩日前也公布今年中過頭獎的民眾特徵，其中一位是眼睛長、鼻高、嘴大、耳大，另一位則是中等身、臉圓、臉大、鼻高、嘴大、耳厚。