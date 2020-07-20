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快訊／威力彩中獎號碼出爐！對中這七碼就發大財

編輯林莞茜/綜合報導-2020-07-20 20:54:05
▲威力彩今晚開獎，累積獎金上看20.8億元。（圖／NOWnews資料照）
威力彩頭獎上看20.8億元！今（20）晚開出第109000058期的威力彩獎號為：04、15、20、22、26、37，第二區為01；本期至7月16日為止，已連45摃，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第3高，第三屆以來第4高。

台灣彩券即將在今晚10點於官網上公布最新一期的開獎結果。

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