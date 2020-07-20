快訊／威力彩中獎號碼出爐！對中這七碼就發大財

威力彩頭獎上看20.8億元！今（20）晚開出第109000058期的威力彩獎號為：04、15、20、22、26、37，第二區為01；本期至7月16日為止，已連45摃，如1注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第3高，第三屆以來第4高。台灣彩券即將在今晚10點於官網上公布最新一期的開獎結果。