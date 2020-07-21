立訊掀蘋果代工波瀾　傳買鎧勝？鴻海、和碩股價弱勢

緯創預計在年底前出售旗下緯新資通（昆山）給中國大陸代工大廠立訊，外界憂心立訊大舉擴張，搶佔台廠的iphone代工市場，鴻海股價也呈現弱勢，在近期大盤走高情勢下不漲反跌，今（21）日大盤漲150多點之時，鴻海卻跌1.2%，來到85.6元。而現在傳出立訊更鎖定和碩旗下機殼廠鎧勝，雖然鎧勝、和碩並未回應，但股價上沖下洗，至於同為蘋概股機殼廠的可成則跌0.2%。立訊將以人民幣33億元，約新台幣138億元，收購緯創旗下緯新資通（昆山）股權與業務，消息一出20日盤中一度大跌8%。媒體指出，由於該廠年營業額1422億元，佔緯創營收16%，因此外界認為緯創想淡出蘋果供應鏈，為此緯創澄清沒有要退出，售廠是為全球戰略布局，而今日股價反彈大漲4%以上，來到34.35元。而立訊將買下台廠蘋果供應鏈業務廠，則讓鴻海與和碩股價先受創，近期在大盤高漲情勢下不漲反跌，像是鴻海今日股價跌1.2%，來到85.6元。如今市場傳出立訊將下一個目標鎖定和碩旗下機殼廠鎧勝，即便和碩、鎧勝未回應市場傳言，但股價震盪，和碩開高走低，早盤漲1.3%，9點半過後翻黑，來到61.3元，鎧勝則跌0.4%，至於可成則跌0.2%以上。立訊成立於2004年，董事長王來春曾是鴻海創辦人郭台銘旗下富士康深圳廠的一員，之後離開富士康創業，且早期郭台銘弟弟郭台強旗下的正崴，曾投資立訊3.08%股權，早年業務也多來自鴻海。不過外界認為王來春靠著「鴻海模式」從連接器做起逐漸壯大自己，且在中美貿易戰之時，另外在越南計劃設廠，在中國大陸官方與蘋果刻意扶植下，除取得無線藍牙耳機AirPods業務外，立訊未來也可能獲蘋果手機組裝業務訂單，大大影響代工產業鏈。關於立訊的看法，鴻海董事長劉揚偉曾在5月時表示，立訊就像早期的鴻海，而鴻海面對競爭會隨時保持危機感，不擔心任何挑戰。且鴻海近期也宣示從勞力密集變成腦力密集，並朝F3.0轉型升級的目標前進，設立鴻海研究院，並訂定了電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等「3+3」的驅動成長戰略，希望迎接市場新局時，能夠有更新、更大的動能。