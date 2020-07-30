麥當勞得來速精省買法曝光　眾人一看算式：太狂了

▲網友精省算是一出，眾人一看大讚「太狂了」，現省192元，幾乎5折。（翻攝自PTT）

▲經過推敲實測，該名網友購買方式確實可行。（圖／NOWnews整理）

現代人聰明消費算盤打得精，不少店家會提供消費者折價券、會員集點的優惠，一方面提高消費意願，同時回饋忠實顧客，麥當勞作為國內最大速食連鎖業者，網路上常流傳各種省錢點餐絕招，日前有網友在PTT上分享得來速最省點餐法，購買同樣餐點居然現省近200元（近5折），點餐明細表一出，讓網友瘋讚「實在太狂了」。究竟得來速要怎麼點才划算？該名網友表示，日前與朋友相約聊天，請男友順便買下午茶來，原本來回只要20分鐘的車程這次讓她等了一小時，原因出在於男友為了省錢，充分利用得來速優惠點了整桌餐點，事後還拿出他手寫的點餐計算表，得意的告訴她，「你看我買東西省很大，讓你很有面子齁」，讓原PO哭笑不得但又覺得感動。從網友分享的購餐明細中可以看出，該名精打細算的男友，在得來速通道使用了熟客券以及得來速VIP卡，一共買了12塊雞塊、3杯可樂、3包小薯、1支蛋捲冰淇淋以及1個大麥克，原價要390元，但卻只花了198元，形同現省192元。該文貼出後馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示，「CP值超高！原來 198元可以買這麼多麥當勞喔」、「我也要叫我男朋友幫我這樣省」、「大麥克應該是得來速走三次拿到熟客券換的吧！」，另有網友發現「在麥當勞用三倍券消費可以找零耶！」、「零錢儲值點點卡，消費還有點數兩倍送」果然說到聰明消費，大家有志一同。經過實測，該名網友超划算點餐法確實可行，只要利用麥當勞得來速使用3張熟客券，便可以換到1個大麥克，此外搭配1+1五十元銅板價組合購買4塊雞塊加可樂，並且使用得來速VIP卡加10元加購小薯，一共來回三次，便可以獲得3張熟客券，最後一趟再單點1支蛋捲冰淇淋，順便換個大麥克，這樣一來一回就能比原價省了192元，幾乎是5折的優惠。麥當勞得來速「熟客劵」活動已連續五年在暑假登場，今年自7月22日起，在得來速點餐，就可獲得1張熟客券，集滿3張，就能免費兌換1個大麥克，好比是購買蛋捲冰淇淋3次，只要花54元也能免費獲得1個大麥克，而且活動期限內可無限換購，也因此每年活動推出後，都引起消費者熱烈響應。