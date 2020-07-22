準空服員的夢想是否被疫情摧毀？

根據 The China Post
報導，在不久之前，許多正要進入職場的人們都夢想著能夠成為航空業的空服團隊人員。
想像一下，一份能環遊世界、入住飯店、探索異國風情，同時還能得到報酬的工作！對於許多人來說，作為空服員的好處遠遠勝過於潛在的弊端。這些缺點包括長時間不在家、經常需要調整時差、以及較長的工作時數等。
過去，要成為航空服務團隊的人員競爭相當激烈。台灣的星宇航空、長榮航空和中華航空的空服員錄取率僅只有百分之二，代表著要在台灣成為空服員，遠比被哈佛大學、史丹福大學或是其他全球著名大學錄取入學更為困難。
然而，因新型冠狀病毒肺炎疫情，為全球的航空業帶來重大打擊，國際間旅行航空飛行頻率也隨著急劇下降。因此，航空業相關工作的長期之可行性、可靠性和穩定性皆引人質疑。根據這篇雙語文章內對各種因素的分析和討論，台灣的三大國際航空公司應當能度過這艱難的疫情時期。
但同時，擴張營運目前顯然地不在這些公司的短期計畫內。
實際上，航空業的未來面臨著不確定性。許多大型的國際航空公司，包括阿聯酋航空和美國航空在內，都在這疫情期間解雇了大批員工。
對於仍在調減後的少數航班上繼續服務的空服員所處的工作環境也和疫情爆發前截然不同。
值班時，大多數航空公司要求機組人員穿上防護裝備，包括口罩、手套、護目鏡，甚至是覆蓋制服的全套防護衣。現在的空服員，不僅需要像過去一樣服務乘客和對乘客的飛行安全負責，另外還要顧及乘客的健康。
除了在空中工作時受疫情影響，空服員在抵達航班目的地時的休息時間也因疫情有所限制。具體來說，因應當地法規，航空公司的政策也有所改變。這意味著空服人員可能無法像過去一樣在飛機抵達航班目的地之後去該城市區域到處探索，而必須被隔離在指定的飯店中。
目前的政策改變是否會成為新常態，仍有待觀察。但是可以確定的是，許多準空服員原本夢想的工作體驗，在短期內可能無法實現。
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