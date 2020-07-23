買了沒？威力彩衝25億　億元頭獎主面貌特徵大公開

▲近3年電腦彩券億元中獎人輪廓大公開。（圖／台灣彩券公司提供）

頭獎已連續46期未開出的威力彩，今（23）日晚間將再度開獎，頭獎上看25億元，若1注獨得，不僅創今年最高單注獎金，也是第3屆及第4屆以來第3高。不過，怎麼樣的人容易中頭獎？根據台灣彩券公司統計，近3年的億元中獎人以橢圓型臉、額頭高、長眉、小眼睛、高鼻、大耳、大嘴及O型、魔羯、牡羊及天秤居多。威力彩自今年2月10日1注獨得4億6568萬5994元頭獎後，至今頭獎已連續46期摃龜，連摃期數為第3屆以來第2高，也使得今晚開獎的威力彩頭獎21億2970萬4973元起跳，台灣彩券公司預估這期銷售金額將衝上12億元，頭獎上看25億元。由於威力彩自2008年1月上市至今，頭獎總獎金累積超過10億元後才開出的情形共發生過19次，共有25名幸運兒，其中有16位抱走超過10億元的頭獎獎金，因此，如果今日威力彩頭獎1人獨得，不僅將是今年最高單注獎金、也是第3屆及第4屆以來第3高，更是威力彩第17位10億等級大富翁。至於什麼樣的人容易中頭獎？根據台灣彩券公司統計，2017年至2019年這3年中億元中獎人，2018及2019年都男性多於女性，年齡均在50至59歲，而且多為橢圓型臉、額頭高、長眉、高鼻、大耳及大嘴。不過，2017年億元頭獎中獎人則是女性大於男性、40-49歲，面相以倒三角型臉、圓型臉、額頭高、長眉、一字眉、小眼睛 、小身及櫻桃小嘴居多，血型這3年億元頭獎主大多是O型。