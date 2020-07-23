特力何湯雄轉當「總裁級網紅」　開頻道分享70歲健康生活

特力集團總裁何湯雄領軍穩坐居家龍頭，但大家可能不知道何湯雄個人投入健康相關事業已經6、7年，因為多年前一場車禍，讓他意外成為舒眠枕的發明人，近年也投入客製化益生菌與腸道檢測公司，如今他不僅賣健康產品，今（23）日更推出健康服務平台，更當起「總裁級網紅」預計在8月1日開設個人影音頻道，分享他70歲健康生活如何實踐。何湯雄回憶，6、7年前開車出了一場車禍，人當下沒什麼事，沒想到幾天之後脖子頸椎痛到無法抬起來，看了醫生說頸椎移位需要復健，復健一段時間不見改善，醫生只好下達開刀令。透過友人介紹醫生，利用自然療法的牽引、伸展、復原、減壓等按摩手法，讓他的狀況逐漸恢復正常，他也常在治療過程中舒服到睡著，也因此讓他有了將自然療法原理引入枕頭的想法。於是何湯雄花了3年時間跟夥伴研發出放鬆肩頸的舒眠枕，即便一個枕頭要價近8000元，但顧客總是能親身試躺後下訂單，「總裁枕」靠著口碑打出名號，如今在集團通路HOLA底下可是明星商品。而近年何湯雄接觸益生菌，了解益生菌可調節免疫力並改善過敏症狀，曾自豪靠著益生菌調整，免疫力增加幾乎不太生病感冒。因此，何湯雄成立特安康，針對個人提供專屬的客製化益生菌，並透過同為個人名義投資的極諾生技進行腸道檢測，以達到精準檢測與追蹤。不過何湯雄閒不下來，自嘲新冠肺炎他哪都不能去，乾脆想辦法讓個人的健康事業找合適的切點，於是進一步結合源鮮智慧農場，推出bwell健康服務平台，打出「吃好菜、養好菌、睡好覺」一站搞定。特安康指出，公司兩年多累積會員近萬名，會員在bwell平台上不僅可下訂「何董嚴選」的商品外，如舒眠枕LaSova、源鮮智慧農場蔬菜、特安康益生菌外，也有許多健康資訊，也預告未來還有優質的雞蛋與滴雞精品牌進駐，讓消費者一站找到優質健康商品。而為了讓更多人落實健康生活，何湯雄更視自己為實踐者，拍攝舒眠枕一日店長、分享如何吃早餐，還把自己當總裁級網紅，預計在8月1日開設個人影音頻道，分享更多他70歲如何過得更健康與快樂。只是各大企業、大老闆紛紛跨領域投入生技產業，也鎖定精準醫療與預防醫學，何湯雄認為自己的優勢就是集團資源管理與整合的能力，相信個人健康事業只要整合好資源與合作夥伴策略聯盟，那麼在防疫趨勢與健康風潮下很有機會走出自己的路。據了解，目前何湯雄投資個人健康事業已逾上億元，推出bwell平台後，目標希望三年能損益兩平。