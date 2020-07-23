挑戰史上第4高　威力彩銷售金額有望衝13億元

眾所矚目的威力彩將在今（23）晚開獎，因威力彩頭獎持續累積，頭獎獎金將高達25.3億，台灣彩券預估本期銷售上看13億元，將創下第4高歷年單期銷售金額紀錄；根據台彩統計，歷年來單期銷售金額最高為2013年7月18日開獎的18.82億元，開出地點位在桃園是桃園區。威力彩歷史單期銷售金額前三高排名分別為2013年7月18日開獎的18.82億元、2012年12月6日開獎的16.99億元、2015年4月23日開獎的15.42億元，而本期銷售預估上看13億，將打破先前排名位在第四2012年7月30日開獎的12.12億以及排名第五2013年7月15日開獎的11.74億元紀錄。進一步來看，歷年單期銷售金額排名第一為2013年7月18日開獎的18.82億元，開出地點位在桃園市桃園區，頭獎單注獎金為23.62億元，此為1注獨得；第二名2012年12月6日開獎的16.99億元分別在桃園市平鎮區、新北市中和區以及花蓮縣花蓮市開出，總將近18.16億元，每人獲得6.06億元；第三名2015年4月23日開獎的15.42億元，累積總獎金為30.04億元，同樣為1注獨得，在台中市霧峰區開出。至於即將被打破紀錄的2012年7月30日開獎的單期銷售金額12.12億，頭獎總金額為15.65億元，由高雄市新興區開出1注獨得。第五名2013年7月15日開獎的單期銷售金額11.74億元，累積頭獎金額為18.01億元當期並未開出。