快訊／威力彩開獎了！頭獎上看25.3億　中獎號碼看這邊

威力彩頭獎上看25.3億元！今（23）晚開出第109000059期的威力彩獎號為：01、09、17、18、31、35，第二區為02；本期至7月20日為止，已連46摃，若如1注獨得，單注獎金為今年最高、第三屆及第四屆以來皆為第3高。台灣彩券即將在今晚10點於官網上公布最新一期的開獎結果。