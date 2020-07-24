台積電再創天價飆395元　台股盤中創新高後翻黑

晶圓代工龍頭台積電今（24）日早盤以390元跳空開出，並一度觸及395元，漲幅3.53%。市值也衝上10.24兆元，股價及市值雙雙再創歷史新高，而聯發科盤中股價也觸及703元，聯電也站上20元大關，帶動台股一度攻上12500點、漲近90點，再創30年新高，不過，後繼無力目前指數翻黑，下跌逾60點，台積電、聯發科及聯電仍上漲。英特爾（Intel）盤後公布第2季財報，優於市場預期，但因7奈米處理器生產時間將較原計畫延遲大約6個月時間，衝擊英特爾盤後股價應聲重挫10.6%。不過，由於市場看好超微可望受惠趁機擴大市占，超微代工廠台積電也將同步受惠，超微與台積電美國存託憑證（ADR）盤後同步走高，分別漲7.97%及4.68%。台積電今日股價表現也相當亮眼，以390元、上漲8.5元跳空開出，漲幅2.22%，隨後進一步衝上395元再創新高，漲幅3.53%，市值同樣來到新高10.24兆元。IC設計龍頭聯發科股價同樣表現強勁，一度觸及700元關卡，來到703元，大漲26元，漲幅達3.8%，創18年多新高，市值攀高至1.11兆元，逼近鴻海的1.12兆元。雖然美股4大指數全面跌，但台股今日在權值股台積電、聯發科點火助攻下，盤中一度站上12500點，上漲89.8點，觸及12502.86點，再度刷新30年紀錄，也進一步近逼歷史高點12682點，不過，目前翻黑下跌逾60點，台積電、聯發科及聯電仍上漲。