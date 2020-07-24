今年已漲逾2成！3大原因　外銀估金價年底上看2000美元

在美國大選接近、中美緊張局勢升溫，加上新冠肺炎疫情尚未受到控制，瑞銀上調黃金價格預測值，今（2020）年9月底及12月底將來到每盎司2000美元，但2021年央行寬鬆力度到達頂點將會使得金價承壓。黃金是今年以來表現最亮眼的資產之一，今年到現在已大漲23.6%， 漲勢甚至超過2009年全球金融危機時期。瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，隨著美國大選臨近、中美緊張局勢升溫及新冠疫情肆虐之際，在低息環境下黃金作為投資組合多元化工具的表現出色，尤其對於通膨的憂慮和美元走勢看疲，應會在今年內繼續拉抬黃金價格，瑞銀在去年5月建議投資者作多黃金，當時金價不到1300美元。瑞銀也全面調升金價預測值，今年9月底及12月底由1900美元上調至2000美元，明年3月底由1850美元調升至1950美元，2021年6月底從1800美元調升至1900美元。金價突破2000美元大關，也意味著將刷新2011年的盤中高點記錄1921美元，瑞銀認為主要是中美關係進一步緊張，雖然疫苗研發有正面的消息，但新冠疫情前景仍然不確定。此外，油價上漲和石油需求較預期強，也引發對通膨的憂慮。同時，美元似乎加速走弱。不過，明年央行寬鬆力度到達頂點，也將會使得金價承壓。瑞銀預期進入2021年後經濟復甦將加快腳步，疫苗問世以及各國央行的極度寬鬆舉措達到最高峰，這些將可能引發ETF投資者拋售，從而使金價見頂。