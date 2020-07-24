網友洗版！機車貨物稅徵收　財政部4點回應惹議

關於機車貨物稅是否免徵已討論許久，近期總算有立委提出減免貨物稅的修法，但日前（22日）財政部仍針對是否取消貨物稅作出4點回應，卻引發網友熱議洗版。此外，日前行政院召開輔導機車行分級轉型說明會時，蘇貞昌院長也曾口頭承諾減免機車貨物稅，但財政部的聲明卻著實打臉行政院，表示「機車不宜調降貨物稅」，此舉更引發爭議。





針對財政部四點回應，第一點、貨物稅並不是奢侈稅，而是針對移動汙染源的汽機車徵稅，目的在環保而非抑制消費。第二點、目前已有機車汰舊換新的補助方案，已經達到降低購車壓力的目的。第三點、由於17％貨物稅，造成國產機車外銷價格比國內售價高，財政部表示這是業者訂價策略，並非貨物稅造成。第四點、貨物稅的稅收有10％納入中央統籌分配稅款，減免貨物稅會造成財政缺口影響施政，引發網友炮轟。



▲網友對財政部四點聲明表示不滿。（圖／翻攝自財政部臉書）

對此車輛公會主委柯俊斌就提到，現行空汙稅已隨油徵收，財政部以空汙為由解釋非課徵奢侈稅，有一稅兩收之疑。再者當時行政院對於傳統機車行業者反映機車貨物稅太高等問題，表示已請財政部研議調降貨物稅，無疑是財長打臉院長。





此外，針對汰舊換新政策，民眾與業者都表示，享受汰舊換新的補助，首先家裡必須要有一輛符合條件的老舊機車，而且這輛機車必須在二等親內名下，才能淘汰老機車，以滿足汰舊換新的條件，對於新購車則無法享有此優惠。況且，實際請領汰舊換新補助的購車民眾僅占3成，其餘7成民眾根本沒辦法請領這項補助。





再者，現行機車業者售價中含有貨物稅，僅為代徵性質，三大車廠（光陽、三陽、山葉）業者皆欣然樂見政府調降或免徵貨物稅，並自然反應在車輛售價上。





不少網友看到聲明後也表示「加油時負擔的空汙稅是繳假的？」、「原來空汙稅隨油徵收都是假的，我業障真重」、「搞了領先全球的七期法規，然後扯空汙要多課稅」、「貨物稅條例哪一條提到機車貨物稅跟空氣汙染有關？」、「不管c.c.數都要收17%，機車族都白癡該死？」、「老老實實承認機車要課兩次稅行不行」、「加油已經收了空汙稅，現在又鬼扯貨物稅也是空汙稅」，打臉財政部說法。











