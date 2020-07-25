報復性買盤爆發！新莊成新北「推案黑馬」　湧自住購屋潮

隨著國內疫情趨緩，房市也逐步解封。根據統計，今年上半年建物買賣移轉棟數將近10.8萬棟，大致與去年相當其中；北台灣上半年推案量也逾5600億元，集中於新北市新莊、新店、三重、土城等各重劃區。房仲業者指出，在疫情趨緩後，建商把握520檔期破千億元案量，其中又以上半年推案量近400億的新莊區最為火熱，特別在上新莊地區更激出一股「報復性買房」現象。據科達機構觀察，新北市上半年建物買賣移轉棟數統計，以新莊區共2867棟最多，一躍為新北市上半年交易量冠軍；而在新建案部分，雙北、桃園市上半年推案量達5千億元，年增逾1成，又以新北市推案量2200億元最多；其中，新莊區上半年推案量將近400億元，同時也是新北推案王，相較去年上半年可說是翻倍成長。科達機構董事長賴建程分析，國內2至4月疫情增溫時，多數建商遞延推案，整體看屋人潮大減2至3成，但也有剛性買盤選擇此時進場議價，因此成交量並未受太大影響；5月陸續解封，建商推案量能再度啟動，全台520檔期新案熱鬧登場，除了台商、資金回流分配，注入房地產市場，甚至不少自住客因擔心未來房價上漲，激出6、7月大量看屋人潮出籠搶房的現象。據賴建程觀察，這波自住買方議價、決定與交易過程也相較去年同期、今年第1季皆快速，值得一提是，今年新北市黑馬新莊區市況相當活躍，建商不約而同大舉推案，舊市區商圈、重劃區也異於以往掀起一股「報復性買房搶購潮」，大大活絡新莊買氣，新莊區下半年推案量蓄勢待發，上看600億元大關。賴建程指出，新莊區6、7月新建案、中古屋看屋與購屋人潮皆一舉回升3至4成以上，新莊區上半年推案量高達約400億元，上新莊機能滿滿的舊市區商圈，與副都心、頭前、塭仔圳重劃區成建商推案必爭之地。中信房屋新莊副都心店長林家民也說，從去年下半年度開始，新莊周邊房仲的業績都不錯，尤其新莊副都心重劃區，由於捷運機場線、環狀線、中和新蘆線等三捷開通加持，更可經由快速道路可快速往返台北市區，再加上4、5字頭的親民房價，因此成為許多台北青年首購族、新北換屋族的青睞。在商辦方面，林家民表示，在「後疫情」時期，有不少台商從海外回台後無處去，到處看房、看廠辦；據他觀察，新莊副都心8成以上都是商業用地，腹地相當廣大，目前已傳出中悅、儒鴻以及麗寶等大企業要設立總部，另外也有不少科技產業正在洽談進駐事宜，相信未來商辦買氣將持續火熱。